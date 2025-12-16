 2.172

Unfall in Chemnitz: Kind von VW erfasst

Auf dem Chemnitzer Sonnenberg wurde am Dienstag ein Kind von einem VW erfasst. Das Kind kam in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Unfall auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Dienstagnachmittag: Ein VW erfasste ein Kind.

Ein VW erfasste auf der Flemmingstraße in Chemnitz ein Kind.  © Chempic

Laut Polizei geschah der Zusammenstoß kurz vor 14 Uhr auf der Flemmingstraße. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen einem VW und einem Kind.

"Das Kind kam vorsorglich in ein Krankenhaus", so eine Polizeisprecherin.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen.

