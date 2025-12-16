2.172
Unfall in Chemnitz: Kind von VW erfasst
Chemnitz - Unfall auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Dienstagnachmittag: Ein VW erfasste ein Kind.
Laut Polizei geschah der Zusammenstoß kurz vor 14 Uhr auf der Flemmingstraße. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen einem VW und einem Kind.
"Das Kind kam vorsorglich in ein Krankenhaus", so eine Polizeisprecherin.
Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Chempic