Unfall auf Chemnitzer Sonnenberg: Fußgänger von Opel angefahren

Auf dem Chemnitzer Sonnenberg wurde am Freitagabend ein Fußgänger angefahren. Der Unfall geschah auf der Kreuzung Zietenstraße/Fürstenstraße

Von Julian Winkler

Chemnitz - Unfall auf dem Chemnitzer Sonnenberg! Ein Fußfänger wurde am Freitagabend von einem Opel erfasst.

Auf der Kreuzung Zietenstraße/Fürstenstraße wurde ein Fußgänger von einem Opel angefahren - offenbar handelte es sich bei dem Passanten um einen älteren Menschen. Ein Rollator stand am Unfallort.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der Zusammenstoß gegen 20.30 Uhr auf der Kreuzung Zietenstraße/Fürstenstraße.

Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ein Opel mit einem Fußgänger. Dieser wurde dabei verletzt.

Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auch der Sachschaden ist noch unklar.

Titelfoto: Chempic

