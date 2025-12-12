Unfall auf Chemnitzer Sonnenberg: Fußgänger von Opel angefahren

Chemnitz - Unfall auf dem Chemnitzer Sonnenberg ! Ein Fußfänger wurde am Freitagabend von einem Opel erfasst.

Auf der Kreuzung Zietenstraße/Fürstenstraße wurde ein Fußgänger von einem Opel angefahren - offenbar handelte es sich bei dem Passanten um einen älteren Menschen. Ein Rollator stand am Unfallort. © Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der Zusammenstoß gegen 20.30 Uhr auf der Kreuzung Zietenstraße/Fürstenstraße.

Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ein Opel mit einem Fußgänger. Dieser wurde dabei verletzt.



Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

