1.244
Unfall auf Chemnitzer Sonnenberg: Fußgänger von Opel angefahren
Chemnitz - Unfall auf dem Chemnitzer Sonnenberg! Ein Fußfänger wurde am Freitagabend von einem Opel erfasst.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der Zusammenstoß gegen 20.30 Uhr auf der Kreuzung Zietenstraße/Fürstenstraße.
Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ein Opel mit einem Fußgänger. Dieser wurde dabei verletzt.
Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.
Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auch der Sachschaden ist noch unklar.
Titelfoto: Chempic