Toyota-Fahrerin verliert die Kontrolle und kracht gegen Ampelmast
Chemnitz - Schwerer Unfall am Montagabend in Chemnitz!
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachte es gegen 21 Uhr auf der Kreuzung Lutherstraße/Bernsdorfer Straße.
Ersten TAG24-Informationen zufolge war eine Toyota-Fahrerin auf der Bernsdorfer Straße stadteinwärts unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verlor.
Der Toyota sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Ampelmast gekracht.
Die Fahrerin sei anschließend vom Rettungsdienst behandelt worden. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.
An dem Auto sowie wie an der Ampel entstand ein hoher Sachschaden.
Die Kreuzung musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Auch die Straßenbahn konnte die Unfallstelle nicht passieren.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
