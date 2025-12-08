Toyota-Fahrerin verliert die Kontrolle und kracht gegen Ampelmast

Chemnitz - Schwerer Unfall am Montagabend in Chemnitz !

Das Auto wurde stark beschädigt. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachte es gegen 21 Uhr auf der Kreuzung Lutherstraße/Bernsdorfer Straße.

Ersten TAG24-Informationen zufolge war eine Toyota-Fahrerin auf der Bernsdorfer Straße stadteinwärts unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Der Toyota sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Ampelmast gekracht.

Die Fahrerin sei anschließend vom Rettungsdienst behandelt worden. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

An dem Auto sowie wie an der Ampel entstand ein hoher Sachschaden.