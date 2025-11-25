819
Unfall in Chemnitz: Seat und VW krachen zusammen
Chemnitz - Crash am Dienstagvormittag in Chemnitz-Siegmar!
Gegen 11 Uhr wurden Einsatzkräfte auf die Zwickauer Straße alarmiert.
Dort waren aus noch ungeklärter Ursache ein VW und ein Seat zusammengekracht.
Nach ersten Informationen von vor Ort wurde bei dem Unfall eine Person verletzt.
Es kam während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Zwickauer Straße. Die Ermittlungen zum Unfall laufen.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic