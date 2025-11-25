 819

Unfall in Chemnitz: Seat und VW krachen zusammen

Auf der Zwickauer Straße in Chemnitz krachten am Dienstag ein VW und ein Seat zusammen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Crash am Dienstagvormittag in Chemnitz-Siegmar!

Auf der Zwickauer Straße kam es am Dienstag zum Crash zwischen einem VW und einem Seat.
Auf der Zwickauer Straße kam es am Dienstag zum Crash zwischen einem VW und einem Seat.  © Jan Härtel/Chempic

Gegen 11 Uhr wurden Einsatzkräfte auf die Zwickauer Straße alarmiert.

Dort waren aus noch ungeklärter Ursache ein VW und ein Seat zusammengekracht.

Nach ersten Informationen von vor Ort wurde bei dem Unfall eine Person verletzt.

Es kam während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Zwickauer Straße. Die Ermittlungen zum Unfall laufen.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: