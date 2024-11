Kreuzungscrash in Chemnitz: Vier Verletzte

Chemnitz - Am Freitagmittag krachte es auf einer Kreuzung in Chemnitz .

Am Freitag krachte es auf einer Kreuzung in Chemnitz. © Härtelpress

Der Crash ereignete sich gegen 11.45 Uhr im Bereich Zschopauer Straße/Gutenbergstraße.

Ein Citroen-Fahrer (45) wollte von der Gutenbergstraße aus Richtung Bernsdorfer Straße kommend über die Zschopauer Straße in Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße fahren.

Ein Volvo-Fahrer (37) war in dieser Zeit auf der Zschopauer Straße in Richtung Zentrum unterwegs.

"Im selben Moment befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Opels Grandland die Gutenbergstraße aus Richtung Carl-von-Ossietzky-Str. mit der Absicht, an der Kreuzung Zschopauer Straße nach rechts in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Der 45-jährige missachtete die Vorfahrt des vorfahrtsberechtigten 37-jährigen, so dass es zur Kollision im Kreuzungsbereich kam", teilte die Polizei am Samstag mit.

Der 37-jährige kam dann von der Fahrbahn ab und krachte gegen den Opel des 62-jährigen.