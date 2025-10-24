Vier Unfälle in 24 Stunden: Was war an dieser Kreuzung los?

Chemnitz - Die Unfallserie an der Kreuzung Palmstraße/Hainstraße in Chemnitz ist zu Ende und die Ampeln funktionieren wieder. Allerdings bleibt die Frage, was die konkreten Ursachen für die Unfälle sind. Experten vermuten psychologische Gründe - und Ablenkung.

Bei der Unfallserie am Mittwoch und Donnerstag waren zehn Autos beteiligt. © Jan Härtel

Wie kann es sein, dass es nach einem Ampel-Ausfall an einer Straßenkreuzung innerhalb von 24 Stunden zu vier Unfällen kommt, obwohl ausreichend Verkehrsschilder sichtbar sind, die auf Vorfahrtsregeln hinweisen?

Frank Schubert, Chemnitzer Fachanwalt für Verkehrsrecht, vermutet: "Mögliche Gründe könnten mangelnde Aufmerksamkeit, Ablenkung durch Multimedia-Systeme, oder auch Stress sein."

Derselben Meinung ist auch Passant Martin Rösler (73). Der Rentner benutzt seit Jahren nur noch die öffentlichen Verkehrsmittel und kennt die Kreuzung auf dem Sonnenberg gut.

Sein Tipp: "Wenn es sich weiter vorne staut, sollte man die Kreuzung am besten umfahren, wenn die Chance besteht."