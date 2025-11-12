Vorfahrtscrash in Chemnitz: Biker schwer verletzt

Chemnitz - Am Mittwochvormittag krachten in Chemnitz ein Mercedes und ein Motorrad zusammen. Der 42-jährige Krad-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. © Jan Haertel/ChemPic

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 51-jährige Mercedes-Fahrerin kurz nach 9 Uhr von einem Grundstück auf die Limbacher Straße nach links abbiegen.

Dabei übersah sie den heranfahrenden Krad-Fahrer, der auf der Limbacher Straße landwärts unterwegs war, und es kam zum Zusammenstoß.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde der 42-Jährige schwer verletzt.