Vorfahrtscrash in Chemnitz: Biker schwer verletzt

Am Mittwochvormittag krachten in Chemnitz ein Mercedes und ein Motorrad zusammen. Der 42-jährige Krad-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Von Sarah Fuchs

Am Mittwochvormittag krachten in Chemnitz ein Mercedes und ein Motorrad zusammen. Der 42-jährige Krad-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.
Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 51-jährige Mercedes-Fahrerin kurz nach 9 Uhr von einem Grundstück auf die Limbacher Straße nach links abbiegen.

Dabei übersah sie den heranfahrenden Krad-Fahrer, der auf der Limbacher Straße landwärts unterwegs war, und es kam zum Zusammenstoß.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde der 42-Jährige schwer verletzt.

Der 42-jährige Biker wurde schwer verletzt.
Der 42-jährige Biker wurde schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Limbacher Straße musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.



