948
Vorfahrtscrash in Chemnitz: Biker schwer verletzt
Chemnitz - Am Mittwochvormittag krachten in Chemnitz ein Mercedes und ein Motorrad zusammen. Der 42-jährige Krad-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, wollte die 51-jährige Mercedes-Fahrerin kurz nach 9 Uhr von einem Grundstück auf die Limbacher Straße nach links abbiegen.
Dabei übersah sie den heranfahrenden Krad-Fahrer, der auf der Limbacher Straße landwärts unterwegs war, und es kam zum Zusammenstoß.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde der 42-Jährige schwer verletzt.
Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
Die Limbacher Straße musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic