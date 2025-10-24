Wilder Crash in Chemnitz: Fahrer verletzt, Auto schrott!
Chemnitz - Heftiger Unfall am Freitagnachmittag auf der Wolgograder Allee in Chemnitz! Gegen 14 Uhr war der Fahrer eines Seats nach ersten Informationen stadteinwärts unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.
Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam schließlich mitten auf der Straße zum Stehen.
An dem Auto entstand ein erheblicher Sachschaden.
Der Fahrer wurde bei dem Crash verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Flüssigkeiten zu beseitigen.
Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache.
Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic