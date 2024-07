Verlässt ALDI die City-Filiale in Chemnitz?

ALDI baut in der Chemnitzer Innenstadt eine neue Filiale. Was mit dem Markt Am Wall passiert, ist unklar.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Erst vor Kurzem schloss REWE seine Filiale Am Wall und zog an den Getreidemarkt in der Chemnitzer Innenstadt. Demnächst könnte es der ALDI-Filiale ähnlich ergehen.

ALDI baut in der Chemnitzer Innenstadt eine neue Filiale gegenüber der Zentralhaltestelle. Was mit der Filiale Am Wall passiert, ist noch nicht entschieden. © Sven Gleisberg Denn der Discounter plant einen neuen Markt an der Kreuzung Johannisplatz/ Bahnhofstraße. "Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden in der Chemnitzer Innenstadt mit dem versorgen, was sie für ihren täglichen Bedarf benötigen. Daher eröffnen wir in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres einen modernen ALDI Markt gegenüber der Zentralhaltestelle", so ein Unternehmenssprecher. Der Laden soll eine Verkaufsfläche von 1040 Quadratmetern haben und "breite Gänge sowie eine helle und freundliche Einkaufsatmosphäre bieten". Chemnitz Krasser Schaden: Rowdys fluten Seminarräume der TU Chemnitz "Eine Entscheidung für oder gegen den Weiterbetrieb unseres Marktes an der Theaterstraße ist bisher noch nicht getroffen worden", so der Konzern.

