20 Uhr Feierabend: Darum schließen unsere Weihnachtsmärkte so zeitig ihre Hütten

Chemnitz - Glühwein, Stollen und gebrannte Mandeln: Es ist die Zeit des gemütlichen Bummels über den Weihnachtsmarkt . Doch mit der Gemütlichkeit ist schnell Schluss, wenn plötzlich aus den Lautsprechern "Feierobnd" ertönt. In Chemnitz und Umgebung wächst der Wunsch: Geht's nicht etwas länger?

Eine Verlängerung der Öffnungszeiten am Abend sei derzeit nicht vorgesehen. Außer sonntags (10 Uhr) macht der Weihnachtsmarkt 11 Uhr auf.

Für Thomas Schwartz (28), der dieses Jahr am Stand der "Liebelei Liköre" aushilft, ist dies keine gute Lösung: "Ich bin dafür, dass der Weihnachtsmarkt eine Stunde länger öffnet."

Punkt 20 Uhr wird in Chemnitz dicht gemacht, nur freitags und samstags geht es immerhin eine Stunde länger.

"Von Montag bis Donnerstag nur bis 20 Uhr? Das finden wir nicht toll. Bis 21 Uhr wäre besser. Auch am Wochenende könnte es länger gehen."

"Die momentanen Öffnungszeiten des Chemnitzer Weihnachtsmarktes sind für mich völlig ausreichend - auch am Wochenende."

"20 Uhr ist mir zu zeitig. Für Leute, die arbeiten, wird das in der Woche ganz schön knapp. Man könnte ja auch einfach nur die Glühweinbuden länger öffnen."

"Bei vielen geht da die Stimmung erst mal nach oben, außerdem kommen viele Einzelhändler am Abend gerade aus ihren Geschäften und stehen dann vor verschlossenen Buden."

In Zwickau ist einheitlich jeden Tag von 11 bis 20 Uhr offen. "Bis 21 Uhr zumindest am Wochenende wäre wieder schön", meint Sammy Walz (28) von der "Bulettenschmiede" auf dem Hauptmarkt.

Daran soll sich laut der Standbetreiber nichts ändern: "In einer Stadt wie Schwarzenberg reicht das doch. Auch die Anwohner sind, denke ich, sehr dankbar dafür, wenn um 20 Uhr Ruhe ist", meint Knoblauchbrot- und Glühweinstand-Betreiber Marcel Fischer und spiegelt damit die Meinung zahlreicher Standbetreiber wider.

In Schwarzenberg öffnete der Weihnachtsmarkt am gestrigen Freitag für zehn Tage - täglich von 11 bis 20 Uhr.

Das sieht das Rathaus in Plauen ähnlich: "Waren werden eher über den Tag verteilt gekauft, am Abend stehen das Essen und Trinken und die Geselligkeit im Vordergrund", so ein Sprecher.

Deswegen setzt man dort auf Flexibilität. Zwischen 11 und 20 Uhr müssen alle Stände geöffnet sein. Danach können die Betreiber freiwillig noch weitermachen.

Die gemütlichsten Öffnungszeiten bietet der Freiberger Christmarkt: Freitag und Samstag lockt der Budenzauber von 10 bis 22 Uhr, ansonsten bis 20 Uhr.

Ein Stadtsprecher: "Die Öffnungszeiten haben sich über viele Jahre bewährt und etabliert. Wir entsprechen damit dem Wunsch der Christmarkt-Händler und der Freiberger Bürger."