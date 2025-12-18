 930

Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung

Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung: Bis Anfang Januar laden der Chemnitzer Hüttenzauber auf dem Neumarkt und das Erzgebirgsdorf weiter ein.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Nach Heiligabend ist noch nicht Schluss! Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht auch in diesem Jahr in die Verlängerung.

Glühwein, kulinarische Köstlichkeiten und Livemusik: Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt wird verlängert.  © Ralph Kunz

Vom 27. Dezember bis Anfang Januar laden der "Chemnitzer Hüttenzauber" auf dem Neumarkt und das "Erzgebirgsdorf" auf dem Düsseldorfer Platz zu Glühwein, kulinarischen Köstlichkeiten und Live-Acts ein.

Am 29. und 30. Dezember (11 bis 16 Uhr) findet erneut die Fachkräftebörse in der großen Pyramide statt: "In diesem Jahr erstmals mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales", so die Stadt.

Übrigens: Das "Erzgebirgsdorf" ist bis 3. Januar geöffnet (außer Neujahr), der "Hüttenzauber" bis 4. Januar (außer Silvester und Neujahr).

