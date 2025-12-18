930
Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung
Chemnitz - Nach Heiligabend ist noch nicht Schluss! Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht auch in diesem Jahr in die Verlängerung.
Vom 27. Dezember bis Anfang Januar laden der "Chemnitzer Hüttenzauber" auf dem Neumarkt und das "Erzgebirgsdorf" auf dem Düsseldorfer Platz zu Glühwein, kulinarischen Köstlichkeiten und Live-Acts ein.
Am 29. und 30. Dezember (11 bis 16 Uhr) findet erneut die Fachkräftebörse in der großen Pyramide statt: "In diesem Jahr erstmals mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales", so die Stadt.
Übrigens: Das "Erzgebirgsdorf" ist bis 3. Januar geöffnet (außer Neujahr), der "Hüttenzauber" bis 4. Januar (außer Silvester und Neujahr).
Titelfoto: Ralph Kunz