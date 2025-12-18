Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung

Chemnitz - Nach Heiligabend ist noch nicht Schluss! Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht auch in diesem Jahr in die Verlängerung.

Glühwein, kulinarische Köstlichkeiten und Livemusik: Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt wird verlängert. © Ralph Kunz

Vom 27. Dezember bis Anfang Januar laden der "Chemnitzer Hüttenzauber" auf dem Neumarkt und das "Erzgebirgsdorf" auf dem Düsseldorfer Platz zu Glühwein, kulinarischen Köstlichkeiten und Live-Acts ein.

Am 29. und 30. Dezember (11 bis 16 Uhr) findet erneut die Fachkräftebörse in der großen Pyramide statt: "In diesem Jahr erstmals mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales", so die Stadt.