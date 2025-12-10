 13.534

Stadtrat sieht Sicherheitslücken beim Chemnitzer Weihnachtsmarkt

BSW-Stadtrat Dietmar Holz sieht Sicherheitslücken beim Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Nicht alle Zugänge seien richtig abgesichert.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Zwischen Glühwein, Pyramide und Besinnlichkeit stellt sich in diesen Tagen auch die Frage: Wie sicher ist der Chemnitzer Weihnachtsmarkt wirklich?

Stadtrat Dietmar Holz (65, BSW) zeigt auf der Straße der Nationen die Stelle, über die Fahrzeuge auf den Weihnachtsmarkt gelangen können.
Stadtrat Dietmar Holz (65, BSW) zeigt auf der Straße der Nationen die Stelle, über die Fahrzeuge auf den Weihnachtsmarkt gelangen können.

Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (55, parteilos) hatte wie im Vorjahr einen fünfstelligen Betrag in Zugfahrtsperren investiert. Dazu kommen gemeinsame Streifen und tägliche Lage-Abstimmungen mit der Polizei, um auf Entwicklungen schnell reagieren zu können.

Stadtrat Dietmar Holz (65, BSW) ist die Zugänge abgelaufen – und hält sie für unzureichend. Von der Straße der Nationen, in der Kurve Richtung Zenti, könne man rechts am Galerie-Gebäude vorbei auf den Markt fahren. Auch von der Theaterstraße aus sieht er Gefahren.

Für ihn ist klar: "Man kann nicht das kleine Tor schließen und die große Scheune auflassen. Sicherheit macht nur Sinn, wenn sie bis zu Ende gedacht wird und nicht im Klein-Klein stecken bleibt."

Ein erhöhtes Risiko speziell für Chemnitz sieht Holz offiziell nicht – "auch wenn wir noch im KuHa-Jahr sind". Doch die vergangenen Jahre hätten gezeigt, wie empfindlich Weihnachtsmärkte sind: "Der Anschlag in Magdeburg kam aus heiterem Himmel."

Trotz großer Pflanzkübel kommen Fahrzeuge auch durch die Webergasse auf den Weihnachtsmarkt durch.
Trotz großer Pflanzkübel kommen Fahrzeuge auch durch die Webergasse auf den Weihnachtsmarkt durch.

Genau das ist der Punkt, der Kritiker wie Holz umtreibt: Es braucht keine "besondere Gefahr" für Chemnitz, um aus einem normalen Abend plötzlich einen Katastropheneinsatz zu machen.

