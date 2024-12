So international ist der Chemnitzer Weihnachtsmarkt

Marion Schillings verkauft an ihrem Stand die südländischen Spezialitäten. Ein Klassiker ist Torrone: "Ein Nougat, den es nur zu Weihnachten gibt", erklärt Marion Schillings.

Marion Schillings (57) hat Freunde in Sizilien. Die Italiener stellen verschiedene Weihnachtsspezialitäten her, die dann nach Deutschland geliefert werden.

Zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt vertreten ist Nikita Prazpnik (25) mit seinem Stand. Er kam vor fünf Monaten aus der Ukraine nach Chemnitz und verkauft hier Gerichte aus seiner Heimat.

Ein weiterer Grund, warum Nikita in Sachsens drittgrößter Stadt gelandet ist: "In der Ukraine ist Krieg, in Chemnitz nicht."