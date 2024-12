Wie sicher sind die neuen Chemnitzer Weihnachtsmarkt-Gutscheine?

Chemnitz - Die neuen Weihnachtsmarkt-Gutscheine werden von den Chemnitzern gut angenommen. In der Praxis stellen sie einige Händler aber noch vor ein paar Herausforderungen. Und wie steht es um die Sicherheit? TAG24 hat sich umgehört.

Die CTM möchte zusammen mit der Marktleitung Informationen zur Echtheitsüberprüfung verschärfen, um Unsicherheiten der Händler zu reduzieren © Uwe Meinhold

Die Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH (CTM), die für die Ausgabe verantwortlich ist, betont die Sicherheit der Coupons.

"Die Gutscheine enthalten mehrere haptische und optische Sicherheitsmerkmale, die eine Fälschung erheblich erschweren", erklärt Manuel Grießbach (43) von der CTM.

Vor der Einführung wurden alle Händler mit Handouts ausgestattet, die die Sicherheitsmerkmale der Gutscheine beschreiben.

"Diese Unterlagen wurden von der Marktleitung verteilt und können bei Bedarf erneut angefordert werden", ergänzt Grießbach. Zudem seien die Händler geschult worden, wie sie die Gutscheine überprüfen können.

Gerüchte über mögliche Fälschungen weist die Chemnitzer Polizei zurück: "Bis dato sind keine Sachverhalte im Zusammenhang mit den Gutscheinen bekannt."

Spezielle Kontrollen finden bisher nicht statt. "Erlangen Gäste oder Händler Hinweise auf möglicherweise gefälschte Gutscheine, sollte die Polizei informiert werden."

Wer sicher gehen will: Gutscheine können ausschließlich an der Tourist-Information am Markt 1 oder direkt bei der CTM erworben werden.