16.07.2023 18:27 Rekord-Temperaturen in Chemnitz: So heiß war es in diesem Jahr noch nie!

Was für ein Hitze-Wochenende! In Chemnitz stieg das Thermometer am Samstag auf mehr als 35 Grad. Die Freibäder waren gut gefüllt.

Von Torsten Hilscher

Chemnitz - Was für ein Sommer! Chemnitz hat sein bislang heißestes Wochenende erlebt - und es ist noch lange nicht vorbei in Sachen Hitze. Die Freibäder, wie hier in Chemnitz-Gablenz, waren mehr als gut besucht. © Sven Gleisberg Mit mehr als 35 Grad in Chemnitz riss der Samstag alle bisherigen Temperaturrekorde des Jahres. Die Freibäder der Stadt erlebten einen Rekord-Zulauf. Eis-, Limo- und Bierverkäufer schwelgten in Traum-Umsätzen. Die 28 Grad am heutigen Sonntag wirkten da schon fast wie eine "Abkühlung". Sachsens Höchstwert erreichte am Samstag Dresden (37,3 Grad), Zwickau kam immerhin auf 37 Grad. Die nächsten Regentropfen für Chemnitz erwarten die Meteorologen am Donnerstag. Örtliche Niederschläge sind dann bis einschließlich Samstag drin. Dabei bewegen sich die Temperaturen durchweg zwischen 25 und 27 Grad. In Chemnitz kletterten die Temperaturen auf 35 Grad. (Symbolbild) © IMAGO/Bihlmayerfotografie Bereits am vergangenen Wochenende schwitzte Chemnitz bei knalligen 33 Grad. Passend dazu luden die Freibäder zum Badfest ein.

Titelfoto: Sven Gleisberg, IMAGO/Bihlmayerfotografie