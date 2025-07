Hitze und Dürre in Chemnitz immer schlimmer: Stadt zieht die Notbremse

Chemnitz - Der Sommer 2025 hat Chemnitz fest im Schwitzkasten – und das bleibt nicht ohne Folgen. Wegen der aktuell geltenden Waldbrandgefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) zieht das Grünflächenamt jetzt die Notbremse: Grillen auf den offiziellen Grillplätzen in Parks und Grünanlagen ist ab sofort verboten! Weitere Schutzmaßnahmen werden folgen.

Das Grillen am "Schlossteich" ist bei der anhaltenden Hitze und Trockenheit tabu. © Uwe Meinhold

"Ein kleiner Funke kann einen unkontrollierten Brand auslösen und verheerende Folgen haben", warnt die Stadt.

Wer trotzdem die Kohle anzündet, riskiert mehr als nur einen mahnenden Blick. Laut städtischer Polizeiverordnung können Bußgelder bis 5000 Euro drohen.

Und nicht nur das: Weil die Wasserstände in Bächen und Flüssen immer weiter sinken, könnten bald weitere Einschränkungen drohen: "Bei anhaltender Trockenheit und weiterem Rückgang der Abflüsse in den oberirdischen Gewässern wird die untere Wasserbehörde wie in der Vergangenheit Wasserentnahmeverbote erlassen."

Der Sommer kommt mit voller Wucht – doch wie weit ist eigentlich der Chemnitzer Hitzeaktionsplan? 2023 hatte der Stadtrat das Rathaus mit der Erarbeitung im Rahmen eines Klimaanpassungsprogramms beauftragt.

Immerhin gibt es seit letztem Jahr einen ersten Informationsteil. Darin werden Risiken für die Gesundheit erklärt und besonders betroffene Stadtteile benannt (Zentrum und Sonnenberg).