Unwetter zieht über Chemnitz und Umgebung: Straßen überflutet, Bäume umgekippt

Chemnitz/Zwickau - Ein kurzes, aber intensives Unwetter fegte am Dienstagmittag über Chemnitz und die Umgebung hinweg! Binnen Minuten entlud sich der Himmel und verwandelte Straßen in kleine Bäche. In Chemnitz stand eine Bahnunterführung unter Wasser, im Landkreis Zwickau kippten mehrere Bäume um.