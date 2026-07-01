Starkregen, Hagel und Blitzeinschläge: Unwetter in Sachsen hält an

Sachsen - Es ist ein Sommer der Extreme. Nach den hitzigen Temperaturen von teilweise bis zu 40 Grad folgt nun das Unwetter mit heftigem Starkregen.

Bei Eichigt stürzte ein Baum auf die Straße nach Tiefenbrunn. © André März

Am Mittwochmorgen zog ein heftiges Gewitter über das Vogtland hinweg. Neben starken Blitzen und lautem Donnergrollen fiel auch kräftiger Regen mit Mengen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter.

Pünktlich zum Berufsverkehr zog das Unwetter auch über die Autobahnen. Die Polizei warnt derzeit vor Starkregen und Aquaplaninggefahr auf der A72 zwischen Zwickau-West und der bayrischen Landesgrenze.

Zudem kam es bereits zu den ersten Feuerwehreinsätzen, unter anderem auch auf der S309 zwischen Eichigt und Tiefenbrunn. Dort war ein Baum auf die Straße gestürzt.

Die Einsatzkräfte sperrten die Straße und entfernten den Baum. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei. Ein ähnlicher Einsatz wurde auch in Schönlind (Markneukirchen) gemeldet. Dort blockierte ein Baum die Sträßler Straße.

Auch im Erzgebirge wurden die Menschen teilweise vom Starkregen und Gewitter geweckt. Gegen 9 Uhr meldete sich auch die NINA-Warnapp mit einer Unwetterwarnung: Möglicher Hagel wurde gemeldet. In Beierfeld soll ein Bach übergetreten und für Überschwemmungen gesorgt haben.

Nach etwa zwei Stunden Dauerregen beruhigte sich die Lage im Landkreis wieder.