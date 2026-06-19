Heute bis zu 33 Grad! Stadt Chemnitz gibt Hitze-Tipps

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Am Freitag klettern die Temperaturen in Chemnitz auf bis zu 33 Grad. Die Stadt gibt Hitze-Tipps.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Jetzt wird's richtig heiß! Nach dem bislang eher wechselhaften Sommerauftakt klettern die Temperaturen am Freitag in Chemnitz auf bis zu 33 Grad. Die Stadt Chemnitz warnt deshalb vor den Hitze-Gefahren und gibt Tipps.

Der Stadthallenbrunnen in Chemnitz bieten an heißen Tagen Abkühlung.
Der Stadthallenbrunnen in Chemnitz bieten an heißen Tagen Abkühlung.  © Kristin Schmidt

Um der Hitze zu entfliehen, hat die Stadt den sogenannten "Coolen Stadtplan" ins Leben gerufen - eine digitale Stadtkarte. Sie zeigt Brunnen, öffentliche Trinkwasserzugänge und Parks an.

Vor allem verweist die Stadt auf die insgesamt acht Trinkbrunnen in der City. Dort können Bürger Trinkwasser abfüllen oder sich erfrischen.

Hier stehen die Trinkbrunnen:

  • am Markt
  • am Wall
  • an der Zentralhaltestelle
  • am "Begegnungszentrum Aufatmen"
  • an der "Elim Gemeinde"
  • am Konkordiapark
  • im Küchwald
  • am Brühl

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Zudem geben das Amt für Gesundheit und Prävention und das Umweltamt der Stadt Chemnitz Tipps, wie Bürger sich an heißen Tagen schützen können:

  • direkte Sonne und die heißen Nachmittagsstunden meiden
  • ausreichend trinken - am besten Wasser oder alkoholfreie Getränke
  • leichtes Essen bevorzugen
  • helle, luftige Kleidung tragen
  • Sonnen- und UV-Schutz nicht vergessen

Letzteres sollte nicht unterschätzt werden - für Freitag ist in Chemnitz die UV-Stufe sieben von elf gemeldet. Heißt: hohe UV-Belastung.

In Chemnitz gibt es zahlreiche kostenlose Trinkbrunnen, die nicht nur bei Menschen beliebt sind.
In Chemnitz gibt es zahlreiche kostenlose Trinkbrunnen, die nicht nur bei Menschen beliebt sind.  © Kristin Schmidt
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Bei 33 Grad sollte viel getrunken werden - am besten Wasser.
Bei 33 Grad sollte viel getrunken werden - am besten Wasser.  © Benjamin Westhoff/dpa

Turbo-Sommer geht weiter: Erste tropische Nacht in Chemnitz?

Auch in der kommenden Woche klettern die Temperaturen über 30 Grad. (Symbolbild)
Auch in der kommenden Woche klettern die Temperaturen über 30 Grad. (Symbolbild)  © 123rf/panoramaimages

Auch der Samstag wird heiß: In Chemnitz sind bis zu 31 Grad gemeldet, dazu wenig Wolken. Dazu könnte die Stadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihre erste tropische Nacht des Jahres erleben - dabei wird es nicht kühler als 20 Grad.

Am Sonntag klettert das Thermometer bis auf 29 Grad, nachmittags werden dann Schauer und Gewitter erwartet.

Und der Sommer macht keine Pause: In der kommenden Woche werden ebenfalls bis zu 33 Grad erwartet. Erst Ende der Woche flacht die Hitze mit 24 Grad etwas ab.

Übrigens: Trotz der hohen Temperaturen herrscht in Chemnitz aktuell (Stand: Donnerstagabend) noch eine geringe Waldbrandgefahr. Gut möglich, dass sich das über das Wochenende ändert.

Titelfoto: Bildmontage: Benjamin Westhoff/dpa, Kristin Schmidt (2), 123rf/panoramaimages

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