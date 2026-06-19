Heute bis zu 33 Grad! Stadt Chemnitz gibt Hitze-Tipps

Chemnitz - Jetzt wird's richtig heiß! Nach dem bislang eher wechselhaften Sommerauftakt klettern die Temperaturen am Freitag in Chemnitz auf bis zu 33 Grad. Die Stadt Chemnitz warnt deshalb vor den Hitze-Gefahren und gibt Tipps.

Der Stadthallenbrunnen in Chemnitz bieten an heißen Tagen Abkühlung. © Kristin Schmidt

Um der Hitze zu entfliehen, hat die Stadt den sogenannten "Coolen Stadtplan" ins Leben gerufen - eine digitale Stadtkarte. Sie zeigt Brunnen, öffentliche Trinkwasserzugänge und Parks an.



Vor allem verweist die Stadt auf die insgesamt acht Trinkbrunnen in der City. Dort können Bürger Trinkwasser abfüllen oder sich erfrischen.



Hier stehen die Trinkbrunnen:

am Markt

am Wall

an der Zentralhaltestelle

am "Begegnungszentrum Aufatmen"

an der "Elim Gemeinde"

am Konkordiapark

im Küchwald

am Brühl

Zudem geben das Amt für Gesundheit und Prävention und das Umweltamt der Stadt Chemnitz Tipps, wie Bürger sich an heißen Tagen schützen können:

direkte Sonne und die heißen Nachmittagsstunden meiden

ausreichend trinken - am besten Wasser oder alkoholfreie Getränke

leichtes Essen bevorzugen

helle, luftige Kleidung tragen

Sonnen- und UV-Schutz nicht vergessen

Letzteres sollte nicht unterschätzt werden - für Freitag ist in Chemnitz die UV-Stufe sieben von elf gemeldet. Heißt: hohe UV-Belastung.