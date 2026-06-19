Heute bis zu 33 Grad! Stadt Chemnitz gibt Hitze-Tipps
Chemnitz - Jetzt wird's richtig heiß! Nach dem bislang eher wechselhaften Sommerauftakt klettern die Temperaturen am Freitag in Chemnitz auf bis zu 33 Grad. Die Stadt Chemnitz warnt deshalb vor den Hitze-Gefahren und gibt Tipps.
Um der Hitze zu entfliehen, hat die Stadt den sogenannten "Coolen Stadtplan" ins Leben gerufen - eine digitale Stadtkarte. Sie zeigt Brunnen, öffentliche Trinkwasserzugänge und Parks an.
Vor allem verweist die Stadt auf die insgesamt acht Trinkbrunnen in der City. Dort können Bürger Trinkwasser abfüllen oder sich erfrischen.
Hier stehen die Trinkbrunnen:
- am Markt
- am Wall
- an der Zentralhaltestelle
- am "Begegnungszentrum Aufatmen"
- an der "Elim Gemeinde"
- am Konkordiapark
- im Küchwald
- am Brühl
Zudem geben das Amt für Gesundheit und Prävention und das Umweltamt der Stadt Chemnitz Tipps, wie Bürger sich an heißen Tagen schützen können:
- direkte Sonne und die heißen Nachmittagsstunden meiden
- ausreichend trinken - am besten Wasser oder alkoholfreie Getränke
- leichtes Essen bevorzugen
- helle, luftige Kleidung tragen
- Sonnen- und UV-Schutz nicht vergessen
Letzteres sollte nicht unterschätzt werden - für Freitag ist in Chemnitz die UV-Stufe sieben von elf gemeldet. Heißt: hohe UV-Belastung.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Turbo-Sommer geht weiter: Erste tropische Nacht in Chemnitz?
Auch der Samstag wird heiß: In Chemnitz sind bis zu 31 Grad gemeldet, dazu wenig Wolken. Dazu könnte die Stadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihre erste tropische Nacht des Jahres erleben - dabei wird es nicht kühler als 20 Grad.
Am Sonntag klettert das Thermometer bis auf 29 Grad, nachmittags werden dann Schauer und Gewitter erwartet.
Und der Sommer macht keine Pause: In der kommenden Woche werden ebenfalls bis zu 33 Grad erwartet. Erst Ende der Woche flacht die Hitze mit 24 Grad etwas ab.
Übrigens: Trotz der hohen Temperaturen herrscht in Chemnitz aktuell (Stand: Donnerstagabend) noch eine geringe Waldbrandgefahr. Gut möglich, dass sich das über das Wochenende ändert.
Titelfoto: Bildmontage: Benjamin Westhoff/dpa, Kristin Schmidt (2), 123rf/panoramaimages