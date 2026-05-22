Der Turbo-Sommer kommt! So warm wird das Pfingstwochenende in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Jetzt kommt der Turbo-Sommer! Pünktlich zum Pfingstwochenende dreht das Wetter in Chemnitz und Umgebung richtig auf. Statt grauer Wolken und Regenschauer gibt's Sonne satt und angenehm sommerliche Temperaturen.

Der Sommer rollt an: Am Pfingstwochenende wird es in Chemnitz sommerlich warm. © Maik Börner

Am Samstag klettert das Thermometer in Chemnitz bis auf 27 Grad - dazu wolkenfreier Himmel. Auch in den frühen Abendstunden bleibt es mit 19 Grad mild.

Der Sonntag setzt noch mal eins drauf! Hier werden in Chemnitz bis zu 28 Grad erwartet, dazu allerdings immer mal Wolken.



Am Pfingstmontag können sich die Chemnitzer weiterhin auf Sommerwetter freuen - die Temperaturen klettern bei wolkenfreiem Himmel auf bis zu 28 Grad.

Danach klingt der Turbo-Sommer langsam aus. Am Dienstag werden noch mal Werte von 26 Grad gemeldet. Zur Mitte der Woche wird es allerdings kühler und regnerischer.



Wichtig: Laut wetter.com sollte die Sonne am langen Pfingstwochenende nicht unterschätzt werden. Die UV-Belastung wird in Chemnitz mit "hoch" angegeben.

Bedeutet: Sonnencreme auftragen, schattige Plätze suchen (vor allem mittags) und möglicherweise eine Kopfbedeckung tragen. Auch langärmlige Bekleidung wird empfohlen.