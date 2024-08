Unwetter fegt über Chemnitz: Straße überflutet, Bäume umgestürzt

Chemnitz - Erst Extrem-Hitze, dann Extrem-Regen! Am heutigen Mittwoch schüttete es in Chemnitz und Umgebung wie aus Eimern. Ein heftiges Unwetter zog über die Region. Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Zudem musste die Feuerwehr zum Gutsweg in Chemnitz-Altendorf ausrücken. Dort stürzte ein Baum auf die Straße, beschädigte dabei auch ein Geländer. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Beseitigung.

Ein BMW blieb in der Riesen-Pfütze stecken. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab. Anschließend öffneten die Einsatzkräfte die Gullydeckel, sodass das Wasser ablaufen konnte. Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.

Durch die heftigen Regenmassen wurden Straßen teilweise zu kleinen Flüssen. Auf der Jagdschänkenstraße verwandelte sich eine Unterführung in eine Riesen-Pfütze. Der Grund: Die Kanalisation konnte die Wassermassen nicht mehr aufnehmen.

Am frühen Nachmittag verdunkelten sich die Wolken über Chemnitz. Anschließend schüttete es wie aus Eimern, es stürmte und gewitterte.

In Chemnitz-Stelzendorf fiel ebenfalls ein Baum auf die Straße - die Freiwillige Feuerwehr war gleich vor Ort. © Bernd März

Auch in Chemnitz-Stelzendorf stürzte ein Baum auf die Straße - direkt vor der Freiwilligen Feuerwehr auf der Neukirchner Straße. Die Einsatzkräfte kümmerten sich auch hier schnell um die Beseitigung des Baumes.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für den heutigen Mittwochnachmittag eine Warnung vor Unwetter heraus. Mit Gewitter, Sturm und starkem Regen müsse gerechnet werden, hieß es.

Weiterhin warnt der DWD vor starker Hitze. Denn: Mit dem Unwetter in Chemnitz sinken die Temperaturen kaum. Bereits am morgigen Donnerstag soll es wieder bis zu 29 Grad heiß werden. Am Freitag sind sogar bis zu 31 Grad drin.