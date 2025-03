16 Grad! Chemnitz startet ins frohe Frühlings-Wochenende

Chemnitz - Endlich werden die Temperaturen wieder milder, viele Chemnitzer lockt es jetzt hinaus in die Natur. Ob spazieren gehen oder Eis essen - das erste Frühlings-Wochenende des Jahres steht vor der Tür und sorgt für sonnige Gemüter.

Verkäuferin Alexandra Meier (28) vom Gartenfachmarkt Richter zeigt Primeln für Haus und Garten. © Uwe Meinhold

Bei der Gondelstation am Schlossteich kann schon jetzt fleißig Eis geschleckt werden. Bootsverleiher Falko Hirsch (52) startete bereits in die Eissaison und zieht ein positives Fazit: "Das Eis wurde schon gut angenommen. Zurzeit bieten wir die Sorten Orange, Grapefruit und Vanille an."

Eine normale Kugel kostet 3,20 Euro, eine große Kugel ist für 4 Euro zu haben. Auf das Fahren mit dem Tretboot müssen Chemnitzer derzeit noch verzichten.

Aufgrund der Reparaturen an der Wasserregulierung des Schlossteiches fehlt schlicht das Wasser zum Gondeln. "Wir hoffen aber, dass es bald losgehen kann."

Buchstäblich nach der Sonne griffen Jessica (26) und Jacob (23) aus Chemnitz. "Wir haben heute frei und dachten, es ist der beste Zeitpunkt, einen Spaziergang zu machen", findet Jacob. "Die Sonne tut gut. Man merkt, dass der Körper die warmen Temperaturen braucht", fügt Jessica hinzu.

Auf dem Schlossberg breitet sich ein Meer aus Krokussen aus und bietet ein wunderbares Frühlingsbild.