Minus 22 Grad: Frost-Schock in Sachsen!

In Hammerunterwiesenthal sank das Thermometer auch bis auf minus 18 Grad. © André März

In Marienberg-Kühnhaide (Erzgebirge), der "Kältekammer Sachsens", fiel das Thermometer am Sonntagmorgen bis auf minus 18,4 Grad, am Boden wurden in der Wetterstation sogar minus 22,1 Grad gemessen.

Und auch die kommenden Nächte werden mit Werten von bis zu minus 15 Grad bitterkalt. Auch tagsüber kommen die Temperaturen bis Dienstag nicht über 1 Grad hinaus. Und es herrscht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gebietsweise Dauerfrost. Sonnig bleibt es aber trotzdem.

Erst ab Freitag sollen dann auch die Temperaturen wieder steigen, um die 11 Grad werden tagsüber erwartet.

Für alle Autofahrer heißt es also kratzen, um die Scheiben vom Eis zu befreien. Plant zu Wochenbeginn also am Morgen ein bisschen mehr Zeit ein.