Zahlreiche Veranstaltungen zum Gedenken: Chemnitzer Friedenstag legt City lahm

Chemnitz - Am Wochenende ist ganz schön was los in der Chemnitzer City, denn am morgigen Sonntag wird der Chemnitzer Friedenstag begangen. Damit wird den Opfern des Bombenangriffs und der Zerstörung der Stadt am 5. März 1954 gedacht. Die Polizei wird mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort sein.

Am Friedenstag wird der Oper des Bombenangriffs und der Zerstörung von Chemnitz am 5. März 1945 gedacht und gegen Krieg demonstriert. (Archivbild) © Kristin Schmidt

"Am Samstag konzentrieren sich die Einsatzmaßnahmen auf die Nachmittags- und Abendstunden. Aufgrund der Versammlungen mit Aufzügen wird es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr teils bis in die Abendstunden kommen", warnt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Am Sonntag starten die Aktionen bereits am späten Vormittag. Nach einer Kranzniederlegung für die Opfer des Bombenangriffs startet um 11 Uhr auf dem Neumarkt der Lauf für den Frieden. Damit wollen der Lauf-KulTour e.V. und der Stadtsportbund Chemnitz e.V. das PEACE-Zeichen in zwei Gruppen erlaufen. Das Laufprojekt kann in Echtzeit verfolgt werden unter map.lauf-kultour.de. Ab 13 Uhr können Kinder auf dem Neumarkt unter dem Motto "Peace for all Kids" T-Shirts gestalten.

Um 17 Uhr startet der Friedensweg an fünf Punkten in Chemnitz (Buntmacher/Stadlerplatz, Islamischer kultureller Verein/Solbrigstraße 22a, Propsteikirche St. Johannes Nepomuk/Hohe Straße 1 Friedenskirche/Kaßbergstraße 30, Petrikirche/Theaterplatz).

Um 17.30 Uhr erklingen die Chemnitzer Friedensglocken (Carillon im Rathaus) und um 18 Uhr beginnt die Hauptveranstaltung "Friedenssuche" am Rathaus.