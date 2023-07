18 Migranten geschmuggelt: Fahnder nehmen gleich zwei Schleuser fest!

Görlitz - Gleich zwei polnische Schleuser (34, 39) konnte die Bundespolizei am Freitag fast zeitgleich bei Görlitz schnappen.

Fünf Syrer hatte der Schleuser (39) in seinen Lexus gestopft. © Bundespolizei

So hatte in Holtendorf ein Bürger beobachtet, wie zahlreiche Migranten aus einem blauen Transporter stiegen. Die Ermittler fanden daraufhin nicht nur 13 Syrer, sondern auch den Renault Traffic am Abzweig Bundesstraße 6/Laubaner Straße.

Die Syrer gaben an, dass einer von ihnen auf dem Beifahrersitz, sechs von ihnen auf den beiden Rückbänken und noch mal sechs Personen auf der Ladefläche transportiert wurden. Zugelassen ist der Transporter für fünf Personen.

Ein Bundespolizist im Frei wiederum bemerkte auf der A4 einen voll besetzten Lexus, alarmierte die Kollegen. Sie zogen ihn ebenfalls an der Bundesstraße 6 heraus. Im Fahrzeug waren neben dem Fahrer fünf Syrer unterwegs. Der Pole am Steuer wiederum hatte zwar Kokain dabei, dafür aber keine Fahrerlaubnis.