"Gräfin Cosel", wie hast du Dich verändert! Weiße Flotte jetzt auch in schwarz-weiß

Dresden - Was ist unten herum schwarz und liegt auf der Elbe? Die Weiße Flotte mit ihrem Salonschiff Gräfin Cosel im neuen Look!

Die Gräfin Cosel im neuen schwarz-weiß-Look am Anleger am Terrassenufer (nahe Carolbrücke). © Christian Juppe

Die Sächsische Dampfschifffahrt (SDS) gönnte ihrem 30 Jahre alten Schiff nicht nur eine Frischekur, sondern investierte über den Winter satte 1,7 Millionen Euro in die Umrüstung zum modernen und "fahrenden Konferenzraum".

Denn neben Linienfahrten sollen künftig auch Fahrten für Kongresse und Tagungen angeboten werden.

Dafür wurde das Innere an Bord umgebaut und neu eingerichtet. Auch Bars wurden verlegt, um mehr Plätze mit guter Aussicht für die Gäste zu schaffen.



Am Freitag will das Unternehmen genauere Einblicke liefern - bis dahin fällt Passanten am Terrassenufer (nahe Carolabrücke) zumindest der Anstrich auf.