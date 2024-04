Reif für den Sommer! Knapp 500 Schafe überqueren Marienbrücke

Dresden - Es wird wärmer, die Tage werden länger - für die Schafherde heißt das: ab ins Sommerquartier! Rund 500 Schwarzkopf- und Suffolk-Schafe zogen deshalb am heutigen Sonntagmorgen über die Dresdner Marienbrücke.

Dies erfuhr TAG24 im Telefonat mit dem Herr über die Schäfchen Steffen Vogel. Laut ihm begann die Umverlegung seiner Tiere für den Sommer 2024 bereits am Freitag.

Der Schäfer zog mit seiner Herde in der ersten Etappe zunächst von Weixdorf bis zur Hofewiese in der Dresdner Heide. Von dort aus ging es weiter bis zum Grün an der Waldschlösschenbrücke.

Heute, gegen 7 Uhr, startete die Herde dann zum finalen Abschnitt - und hin zur anderen Seite der Elbe!