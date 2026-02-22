6 Erlebnis-Tipps für Deinen perfekten Sonntag!
Dresden - Die Winterferien neigen sich in Sachsen dem Ende zu. Doch zum Abschluss bieten sich an diesem Wochenende noch mal zahlreiche Veranstaltungen in Dresden und Umgebung für gemeinsame Familienzeit an - viel Spaß dabei!
Benjamin Blümchen zu Besuch
Bad Schandau - Von 11 bis 17 Uhr stattet am Sonntag Deutschlands bekanntester Elefant, Benjamin Blümchen, dem NationalparkZentrum in Bad Schandau einen Besuch ab. In dieser Zeit können zahlreiche Spiele ausprobiert werden und jeder Besucher unter 12 Jahren bekommt von Benjamin ein kleines Geschenk. Außerdem kann natürlich die Ausstellung des NationalparkZentrums besucht werden. Eintritt: 4 Euro, Kinder (unter 7 Jahre frei) 3 Euro. Infos: nationalpark-saechsische-schweiz.de
Wintergeschichte
Limbach-Oberfrohna - Winterschlaf, das ist nur etwas für Igel, Haselmaus und Maulwurf. Puschel hat da keine Lust drauf. Er will schließlich draußen toben und freut sich auf Rutschpartie und Schneeballschlacht. Aber dann kommt ein musikalischer Flockenwirbel auf und es wird doch ziemlich gemütlich in seiner Kiste ... "Puschel und der Winterschlaf" wird am Sonntag, um 11 Uhr, in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) gesungen und erzählt. Eintritt: ab 15 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ab 11 Euro. Infos: fzlo.de
Modellbahnausstellung
Dresden - Eisenbahn-Fans aufgepasst: Der MEC Elbflorenz Dresden lädt am Wochenende zur Modellbahnausstellung ein! Highlight ist die 60 m² große H0-Anlage mit Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe aus verschiedenen Epochen. Dazu kommen weitere Anlagen, eine H0-Spielanlage, engagierte Nachwuchs-Bahner und eine Holzeisenbahn für die Kleinsten. Es gibt also viel zu staunen und zu entdecken. 5/2 Euro, Infos: mec-elbflorenz.de
Tanztee
Dresden - Im Zentralwerk könnt Ihr am Sonntagnachmittag bei toller Musik das Tanzbein schwingen oder auch einfach nur zuschauen und genießen. Egal ob Ihr mit den Kindern kommt, Euren Freunden, dem Partner oder auch alleine - für Spaß und gute Laune wird in jenem Fall gesorgt. Marc Hartmann und sein Tanzorchester begleiten Euch durch den musikalischen Nachmittag, für leckere Kleinigkeiten und Getränke ist gesorgt. Eintritt frei (Beginn: 14.30 Uhr), eine herzliche Spende jedoch erwünscht. Infos: zentralwerk.de
Orchideenschau
Leipzig - Mehr als 10.000 zauberhafte Blüten können am Wochenende von 10 bis 18 Uhr bei der Orchideenschau im Botanischen Garten Leipzig bewundert werden. Dabei handelt es sich vor allem um außergewöhnliche Orchideen-Züchtungen und Hybride. Und wer möchte, kann sich auch die passende Orchidee mit nach Hause nehmen. So bieten zwei Orchideengärtnereien und der Förderkreis des Botanischen Gartens Pflanzen zum Kauf an. Eintritt: 8 Euro, erm. 5 Euro. Infos: lw.uni-leipzig.de
Klavier-Duo
Dresden - Das Klavierduo Cristina Marton-Argerich & Antonia Miller lädt zu einem besonderen Konzert in den Chinesischen Pavillon ein. Die beiden spielen vierhändig am Klavier - also gleichzeitig an einem Instrument. Die beiden verzaubern Euch mit tollen Werken unter anderem von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart oder Claude Debussy. Gefühlvolle, energische und mitreißende Stunden - das wird ein abwechslungsreicher Nachmittag für alle, die Klaviermusik lieben. 20/18 Euro, Tickets und Infos: eventfrog.de
TAG24 wünscht Euch einen spaßigen Sonntag!
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Förster; PR; dpa-Zentralbild; 123rf/otnaydur