6 Erlebnis-Tipps für Deinen perfekten Sonntag!

Tipps für den Sonntag für Veranstaltungen in Dresden und Umgebung.

Von Antje Ullrich, Maxima Michael

Dresden - Die Winterferien neigen sich in Sachsen dem Ende zu. Doch zum Abschluss bieten sich an diesem Wochenende noch mal zahlreiche Veranstaltungen in Dresden und Umgebung für gemeinsame Familienzeit an - viel Spaß dabei!

Benjamin Blümchen zu Besuch

Bad Schandau - Von 11 bis 17 Uhr stattet am Sonntag Deutschlands bekanntester Elefant, Benjamin Blümchen, dem NationalparkZentrum in Bad Schandau einen Besuch ab. In dieser Zeit können zahlreiche Spiele ausprobiert werden und jeder Besucher unter 12 Jahren bekommt von Benjamin ein kleines Geschenk. Außerdem kann natürlich die Ausstellung des NationalparkZentrums besucht werden. Eintritt: 4 Euro, Kinder (unter 7 Jahre frei) 3 Euro. Infos: nationalpark-saechsische-schweiz.de

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Kinder dürfen sich über ein Treffen mit Benjamin Blümchen höchstpersönlich freuen! © Daniel Förster

Wintergeschichte

Limbach-Oberfrohna - Winterschlaf, das ist nur etwas für Igel, Haselmaus und Maulwurf. Puschel hat da keine Lust drauf. Er will schließlich draußen toben und freut sich auf Rutschpartie und Schneeballschlacht. Aber dann kommt ein musikalischer Flockenwirbel auf und es wird doch ziemlich gemütlich in seiner Kiste ... "Puschel und der Winterschlaf" wird am Sonntag, um 11 Uhr, in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) gesungen und erzählt. Eintritt: ab 15 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ab 11 Euro. Infos: fzlo.de

Bei "Puschel und der Winterschlaf" werden die Kinderaugen leuchten. (Symbolfoto) © 123RF/lightfieldstudios

Modellbahnausstellung

Dresden - Eisenbahn-Fans aufgepasst: Der MEC Elbflorenz Dresden lädt am Wochenende zur Modellbahnausstellung ein! Highlight ist die 60 m² große H0-Anlage mit Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe aus verschiedenen Epochen. Dazu kommen weitere Anlagen, eine H0-Spielanlage, engagierte Nachwuchs-Bahner und eine Holzeisenbahn für die Kleinsten. Es gibt also viel zu staunen und zu entdecken. 5/2 Euro, Infos: mec-elbflorenz.de

Die Modellbahn-Ausstellung lässt das Herz von Liebhabern höher schlagen. (Symbolfoto) © 123RF/spyrakot

Tanztee

Dresden - Im Zentralwerk könnt Ihr am Sonntagnachmittag bei toller Musik das Tanzbein schwingen oder auch einfach nur zuschauen und genießen. Egal ob Ihr mit den Kindern kommt, Euren Freunden, dem Partner oder auch alleine - für Spaß und gute Laune wird in jenem Fall gesorgt. Marc Hartmann und sein Tanzorchester begleiten Euch durch den musikalischen Nachmittag, für leckere Kleinigkeiten und Getränke ist gesorgt. Eintritt frei (Beginn: 14.30 Uhr), eine herzliche Spende jedoch erwünscht. Infos: zentralwerk.de

Auf zum Tanztee im Zentralwerk! © PR

Orchideenschau

Leipzig - Mehr als 10.000 zauberhafte Blüten können am Wochenende von 10 bis 18 Uhr bei der Orchideenschau im Botanischen Garten Leipzig bewundert werden. Dabei handelt es sich vor allem um außergewöhnliche Orchideen-Züchtungen und Hybride. Und wer möchte, kann sich auch die passende Orchidee mit nach Hause nehmen. So bieten zwei Orchideengärtnereien und der Förderkreis des Botanischen Gartens Pflanzen zum Kauf an. Eintritt: 8 Euro, erm. 5 Euro. Infos: lw.uni-leipzig.de

Was gibts schöneres als blühende Orchideen? (Archivfoto) © dpa-Zentralbild

Klavier-Duo

Lasst Euch mit toller Klaviermusik eines talentierten Duos berieseln. (Symbolfoto) © 123RF/otnaydur