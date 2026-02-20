SEK-Einsatz am Kulturpalast: Was ist denn hier los?

Dresden - Aufregung in der Inneren Altstadt! Am Donnerstagabend rückte das SEK in der Schloßstraße an.

Mehrere Einsatzfahrzeuge versammelten sich vor den Gebäuden. © privat

Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es sich bei dem Einsatz um ein laufendes Verfahren.

Im Fokus standen mehrere Personen, die in Verbindung mit Betäubungsmitteln gebracht werden. Genaueres wollte das LKA zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen nicht sagen.

Laut TAG24-Informationen fuhren gegen 18 Uhr zwei dunkle Fahrzeuge der Kripo und eines der Polizei vor, hielten direkt neben dem Kulturpalast.