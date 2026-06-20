7 Tipps, damit Euch am Samstag in Dresden und Umgebung nicht langweilig wird!
Dresden - Das Wochenende wird uns mit Sonne und sommerlichen Temperaturen wohl viel gute Laune bereiten! Was Ihr passend dazu am Samstag in Dresden und Umgebung unternehmen könnt, erfahrt Ihr hier!
Drachenbootrennen
Dresden - Ab 9.30 Uhr müssen sich die Teilnehmer des Drachenbootfestivals am Loschwitzer Ufer kräftig in die Riemen legen. Zahlreiche Teams aus Unternehmen, Vereinen und Freundeskreisen treten vor- und nachmittags auf der Elbe gegeneinander an, und Zuschauer sind eingeladen, die Boote kräftig anzufeuern. An Land erwarten die Teilnehmer und Besucher zudem Programm und Gastronomie. Der Eintritt ist kostenlos. Zugang über den WSV "Am Blauen Wunder" (Fidelio-Finke-Straße 12). Infos: drachenboot-festival-dresden.de
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Sommerkino
Freital - Die Freitaler WGF-Arena verwandelt sich am Wochenende ins TAG24 Sommerkino - mit Liegestühlen, sommerlicher Atmosphäre, gastronomischen Angeboten und natürlich einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. So werden auf einer rund 50 Quadratmeter großen Leinwand täglich zwei Filme gezeigt. Am Samstag laufen "Lilo & Stitch" (16 Uhr) und der Wunschfilm "Bohemian Rhapsody" (19.30 Uhr). Anschließend gibt’s Public Viewing zum deutschen Spiel gegen die Elfenbeinküste. Sonntag flimmern "Der wilde Roboter" und "Stromberg - Wieder alles wie immer" über die Leinwand. Der Eintritt ist frei. Infos: tag24-sommerkino.de/freital
Stadtfest
Pirna - Die Pirnaer Altstadt wird am Wochenende zum Stadtfest zur großen Festmeile. Auf der großen Hauptbühne treten unter anderem die Latin-Pop-Band Marquess (Sa. ab 21 Uhr) und Schlager-Legende Olaf Berger (So 16 Uhr) auf. Weitere Höhepunkte sind der Auftritt der aus Pirna stammenden "The Voice of Germany"-Finalistin Greta Heimann und die Maskottchenparade zur Elbe. Den Festauftakt macht am Samstag um 9 Uhr der Trödelmarkt Am Plan. Eintritt frei. Infos: pirna.de
Gartentag
Dresden - Wer sich gern in Sachen Gärtnern weiterbilden möchte, ist von 10 bis 17 Uhr beim "Pillnitzer Gartentag" genau richtig. Auf den Versuchsflächen der LfULG in Dresden-Pillnitz (Lohmener Straße 10 und 12), unweit des Schlossparks, geht es heute unter anderem um Themen wie Regenwasser, pflegearme Blühwiesen und Anbau im Gewächshaus. Außerdem stellen Schüler der Fachschule für Agrartechnik ihr Jahresprojekt vor und Auszubildende des GaLaBaus zeigen beim "Landschaftsgärtner-Cup Sachsen" ihr Können. Mit vor Ort sind auch das Julius Kühn-Institut, die Sächsische Gartenakademie, die Gartenfachberatung des Landesverbandes der Sächsischen Kleingärtner und die "Sächsischen Pflanzendoktoren". Der Eintritt ist frei. Infos: schlosspillnitz.de
Erlebnis-Hoffest auf Hof Mahlitzsch
Nossen - Die Kinder sollen sich einmal so richtig austoben, oder nicht? Das können sie auf dem Erlebnis-Hoffest auf dem Hof Mahlitzsch. Ab 14 Uhr könnt Ihr Euch einen tollen Familiennachmittag machen - neben Figuren, wie einer Hexe warten auf die Kleinen auch ein Puppentheater, ein kleiner Zirkus, sowie musikalische Vielfalt. Dabei können sie über den Hof toben, spielen und sich auch bei der ein oder anderen Führung alles genau anschauen. 5 Euro. Eintritt für Kinder unter 16 Jahren frei, Infos unter: hof-mahlitzsch.de
Museumsnacht
Dresden - 42 Dresdner Museen öffnen von 18 Uhr bis Mitternacht ihre Türen und laden zum abendlichen Entdecken zwischen Kunst, Geschichte, Wissenschaft und Technik ein. Rund um die Ausstellungen wird es Mitmach-Angebote, Musik und Shows geben. Ein buntes Kinderprogramm bieten unter anderem das Eisenbahn- und Verkehrsmuseum, die Technischen Sammlungen, der Botanische Garten und das Bundesarchiv/Stasi-Unterlagen-Archiv an. Die feierliche Eröffnung der Dresdner Museumsnacht findet um 17.30 Uhr auf der Terrasse des Mathematisch-Physikalischen Salons im Zwingerhof statt. Tickets: 20 Euro, erm. 10 Euro, Familien 40 Euro. Programm: museumsnacht.dresden.de
Manche mögen's heiss
Dresden - Wer den Samstagabend humorvoll ausklingen lassen möchte, kann sich ab 20 Uhr im Hoftheater einfinden. Dort spielt das Stück "Manche mögen's heiss - Über die Schwierigkeit einen Filmabend zu retten!", eine humorvolle Geschichte über eine Gruppe leidenschaftlicher Filmfans – in diesem Fall ausgerechnet Ratten. Doch der Film kann nicht gezeigt werden, und so müssen die Cineasten die Bühne selbst zum Leben erwecken. Also schaut dem Spektakel selbst zu und genießt die Show! 25/12,50 Euro, Infos und Tickets unter: etix.com
TAG24 wünscht Euch ein schönes, erlebnisreiches Wochenende.
Titelfoto: Thomas Türpe; Ralph Kunz; Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa; Norbert Neumann