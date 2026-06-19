Augenarzt auf dem Land: Hier eröffnet die Dresdner Uniklinik eine Außenstelle

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Besserer Zugang für die Menschen auf dem Land: In Bannewitz eröffnet eine Augenarztpraxis der Uniklinik Dresden.

Von Nele Birkholz

Bannewitz - Schluss mit weiten Anfahrten für den klaren Blick: In Bannewitz (11.000 Einwohner) soll jetzt eine neue Augenarztpraxis der Uniklinik Dresden Platz finden.

Bürgermeister Heiko Wersig (56, parteilos) freut sich auf das Pilotprojekt in seiner Gemeinde.
Bürgermeister Heiko Wersig (56, parteilos) freut sich auf das Pilotprojekt in seiner Gemeinde.  © Ove Landgraf

Patienten sollen auch außerhalb des Stadtzentrums einen besseren Zugang zu moderner Diagnostik und spezialisierten Behandlungen bekommen.

"Medizinische Versorgung bedeutet Lebensqualität", beteuert der Bannewitzer Bürgermeister Heiko Wersig (56).

Auf einem neu entstehenden Gewerbegebiet soll neben einer DHL-Filiale das neue Ärztehaus realisiert werden. "Ab etwa Dezember sollen die Baumaßnahmen starten, so dass wir nächstes Jahr eröffnen können."

Dresden: Sieger steht fest: Das ist Dresdens schönste Kleingarten-Anlage
Dresden Sieger steht fest: Das ist Dresdens schönste Kleingarten-Anlage

Denn in der Gemeinde am Stadtrand von Dresden selbst gibt es keinen Augenarzt. Neben der Praxis werden Physiotherapie und Logopädie einziehen.

Die gut 11.000 Bannewitzer dürfen sich auf eine eigene Augenarztpraxis freuen.
Die gut 11.000 Bannewitzer dürfen sich auf eine eigene Augenarztpraxis freuen.  © imago/imagebroker
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Medizinvorstand Uwe Platzbecker (43) will in Zukunft die Spitzenmedizin für alle zugänglich machen.
Medizinvorstand Uwe Platzbecker (43) will in Zukunft die Spitzenmedizin für alle zugänglich machen.  © Ove Landgraf

"Wir wollen ein verlässlicher Partner sein, nicht nur in Dresden, sondern auch regional und überregional", erklärt Klinik-Medizinvorstand Uwe Platzbecker (43).

In einem Wechselverfahren sollen Ärzte aus der Uniklinik am Standort Patienten versorgen. Sämtliche Augenuntersuchungen, OP-Nachsorge und sogar kleinere Eingriffe sollen dort möglich sein.

Titelfoto: imago/imagebroker

Mehr zum Thema Dresden: