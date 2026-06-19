Augenarzt auf dem Land: Hier eröffnet die Dresdner Uniklinik eine Außenstelle

Bannewitz - Schluss mit weiten Anfahrten für den klaren Blick: In Bannewitz (11.000 Einwohner) soll jetzt eine neue Augenarztpraxis der Uniklinik Dresden Platz finden.

Bürgermeister Heiko Wersig (56, parteilos) freut sich auf das Pilotprojekt in seiner Gemeinde. © Ove Landgraf

Patienten sollen auch außerhalb des Stadtzentrums einen besseren Zugang zu moderner Diagnostik und spezialisierten Behandlungen bekommen.

"Medizinische Versorgung bedeutet Lebensqualität", beteuert der Bannewitzer Bürgermeister Heiko Wersig (56).

Auf einem neu entstehenden Gewerbegebiet soll neben einer DHL-Filiale das neue Ärztehaus realisiert werden. "Ab etwa Dezember sollen die Baumaßnahmen starten, so dass wir nächstes Jahr eröffnen können."

Denn in der Gemeinde am Stadtrand von Dresden selbst gibt es keinen Augenarzt. Neben der Praxis werden Physiotherapie und Logopädie einziehen.