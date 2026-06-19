Augenarzt auf dem Land: Hier eröffnet die Dresdner Uniklinik eine Außenstelle
Bannewitz - Schluss mit weiten Anfahrten für den klaren Blick: In Bannewitz (11.000 Einwohner) soll jetzt eine neue Augenarztpraxis der Uniklinik Dresden Platz finden.
Patienten sollen auch außerhalb des Stadtzentrums einen besseren Zugang zu moderner Diagnostik und spezialisierten Behandlungen bekommen.
"Medizinische Versorgung bedeutet Lebensqualität", beteuert der Bannewitzer Bürgermeister Heiko Wersig (56).
Auf einem neu entstehenden Gewerbegebiet soll neben einer DHL-Filiale das neue Ärztehaus realisiert werden. "Ab etwa Dezember sollen die Baumaßnahmen starten, so dass wir nächstes Jahr eröffnen können."
Denn in der Gemeinde am Stadtrand von Dresden selbst gibt es keinen Augenarzt. Neben der Praxis werden Physiotherapie und Logopädie einziehen.
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"Wir wollen ein verlässlicher Partner sein, nicht nur in Dresden, sondern auch regional und überregional", erklärt Klinik-Medizinvorstand Uwe Platzbecker (43).
In einem Wechselverfahren sollen Ärzte aus der Uniklinik am Standort Patienten versorgen. Sämtliche Augenuntersuchungen, OP-Nachsorge und sogar kleinere Eingriffe sollen dort möglich sein.
Titelfoto: imago/imagebroker