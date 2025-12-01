Lust auf Entertainment am ersten Advent? Hier sind acht Tipps für Euren Sonntag
Dresden - Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Am Sonntag fällt der offizielle Startschuss für die diesjährige Weihnachtszeit. Doch für diejenigen, die zwischen Glühwein, Plätzchen und Pfefferkuchen noch Lust auf das ein oder andere Erlebnis am ersten Advent haben, sind hier acht Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung.
Pünktlich zur Schmück-Zeit einen Adventskranz basteln
Dresden - Wer seinen eigenen Adventskranz gestalten möchte, kann dies am Sonntag ab 10 Uhr in der Hütte auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstr. 1) tun. In einem Workshop entsteht unter Anleitung ein handgebundener Kranz aus Tannengrün und Eukalyptus, verziert mit Kerzen, Zimtstangen, getrockneten Orangen, Beeren und ausgewählten Deko-Artikeln. Materialien sind im Preis von 44 Euro enthalten. Tickets & Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de/winter/termine
Atemberaubende Artistik und leckeres Essen im Sarrasani
Dresden - Magie, Artistik und Kulinarik: Mit "Mystique" bringt Sarrasani bis 11. Januar 2026 ein einzigartiges Showerlebnis auf die Cockerwiese (Herkulesallee 1) in Dresden – voller Illusionen, Musik und Genuss. Neben den Abend-Veranstaltungen wird sonntags ab 11 Uhr zudem ein Familien-Brunch mit Programm angeboten. Tickets (ab 69/34 Euro) und Infos unter sarrasani.de
Schlendern auf dem Markt der Weesensteiner Schlossweihnacht
Weesenstein - Schloss Weesenstein (Am Schlossberg 1) lädt am Sonntag von 13 bis 20 Uhr zu romantischem Markttreiben ein. Allerlei Weihnachtliches - Kostbarkeiten und Köstlichkeiten - bieten Handwerker und Händler der Region. Das Angebot reicht von Weihnachtsfloristik, Schmuck und Stoffwaren bis zu Christstollen, Bratwurst und Glühwein. Besucher können ihren eigenen Herrnhuter Stern basteln. Auch Theater- und Musikfreunde kommen auf ihre Kosten. Eintritt: 5/2 Euro, Infos unter: schloss-weesenstein.de
Gaumenschmaus beim Fondue-Abend in der Almhütte
Dresden - Die Almhütte (45 Plätze) im Innenhof des Taschenbergpalais (Taschenberg 3) hat sich im Advent auf Fondue spezialisiert. Zur Auswahl stehen täglich ab 17 Uhr "Alpengold-Käsefondue", "Gipfelfeuer-Fleischfondue" oder Champagner-Fondue. Ab 42 Euro pro Person. Reservierung und Infos unter: kempinski.com/de/hotel-taschenbergpalais/restaurants-bars/almhuette
Reise bis zum Mond und durch das gesamte Sonnensystem
Dippoldiswalde - Das Weltall ist ein faszinierender Ort, der für die Mehrheit der Menschen auf ewig unerreichbar bleibt. Doch mittels moderner VR-Technologie hat man im VR Infotainment in Dippoldiswalde die Möglichkeit, Teil der Apollo-15-Mission zu werden und gemeinsam mit den anderen Astronauten auf dem Mond zu laden. Eine weitere Vorstellung lässt die Besucher durch unser Sonnensystem fliegen, und auch hier kann man sich durch die VR-Brillen umschauen, als würde man gerade wirklich in der Schwerelosigkeit schweben. Tickets und weitere Infos unter: vr-infotainment.de
Weihnachtsgefühle auf dem 60. Pulsnitzer Nikolausfest
Pulsnitz - Für denjenigen, der noch nicht genug vom Treiben auf den Märkten in der Dresdner Innenstadt hat, hält das 60. Pulsnitzer Nikolausfest sicher noch die ein oder andere Überraschung bereit. Am Sonntag können Besucher hier neben einer Audienz beim Nikolaus höchstselbst auch eigene Pfefferkuchen verzieren und verkosten und wo kann man das besser als in der Stadt, die für das traditionelle Gebäck weltberühmt wurde. Alle Programmpunkte findet ihr unter: pulsnitz.de
Weihnachtsfilme für die ganze Familie im KinderKino
Dresden - Besinnliche Stunden mit seinen Liebsten gehören genauso wie auch Weihnachtsfilme zur Winterzeit. Wie wäre es also, wenn man beides kombinieren kann und das am besten noch in einem echten Schloss? Dafür sorgt das Lingnerschloss mit seinem KiKiLi - KinderKino. Am Sonntag flimmern fünf Kurzfilme über die Leinwand, darunter auch der DEFA-Fim "Die gestohlene Nase" (1955), welcher vielleicht auch Mama, Papa, Oma oder Opa noch einmal ganz kurz zum Kind werden lässt. Programm und Tickets unter: lingnerschloss.de
Mit Karl-Mays Ehefrau auf den Spuren ihres Mannes
Radebeul - Für mehr als 20 Jahre lebte und arbeitete einer der wohl wichtigsten deutschen Schriftsteller im idyllischen Elbland. Am Sonntag erhalten Gäste des Karl-May-Museums die Möglichkeit, gemeinsam mit Klara May - der Ehefrau von Karl May - durch die Gassen von Radebeul zu schlendern und dabei den ein oder anderen Blick in die Zeit der kulturellen und industriellen Entwicklung zu werfen. Anmelden kann man sich unter karl-may-museum.ticketfritz.de
