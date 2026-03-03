Polizei stellt zwei junge Randalierer in der Neustadt

Dresden - Vandalismus in der Dresdner Neustadt!

Die Polizei stellte zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren, nachdem sie einem Dacia den Seitenspiegel abgetreten hatten. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Am Montagabend gegen 20.05 Uhr haben zwei litauische Staatsbürger einen Außenspiegel von einem Dacia Sandero abgetreten.

Der Vorfall ereignete sich auf der Erna-Berger-Straße, so die Polizei.

Eine Person, die das Geschehen beobachtete, alarmierte umgehend die Beamten. So konnten die beiden Männer im Alter von 18 und 21 Jahren schnell gestellt werden.