Polizei stellt zwei junge Randalierer in der Neustadt
Dresden - Vandalismus in der Dresdner Neustadt!
Am Montagabend gegen 20.05 Uhr haben zwei litauische Staatsbürger einen Außenspiegel von einem Dacia Sandero abgetreten.
Der Vorfall ereignete sich auf der Erna-Berger-Straße, so die Polizei.
Eine Person, die das Geschehen beobachtete, alarmierte umgehend die Beamten. So konnten die beiden Männer im Alter von 18 und 21 Jahren schnell gestellt werden.
Gegen die jungen Erwachsenen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100 Euro.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa