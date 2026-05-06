Sicherheit nicht gewährleistet: Dixieland-Parade abgesagt!

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Die Dixieland-Abschlussparade in Dresden fällt aus, da neue Sicherheitsauflagen zu spät kamen, doch die übrigen Konzerte finden wie geplant statt.

Von Sebastian Münster

Dresden - Zum 54. Mal wollten sie am 17. Mai musizierend durch die Dresdner Altstadt ziehen, nun hat der Veranstalter die traditionelle Abschlussparade des Internationalen Dixieland Festivals abgesagt.

Das beliebte Dixieland Festival wurde für dieses Jahr abgesagt. (Archivfoto)
Das beliebte Dixieland Festival wurde für dieses Jahr abgesagt. (Archivfoto)  © Norbert Neumann

Zur Begründung heißt es, die Stadt habe trotz monatelangen Vorlaufs erst rund zehn Tage vor Festivalbeginn konkrete Vorgaben zur Durchführung des Events gemacht.

"Die Sächsische Festival Vereinigung e.V. hatte der Landeshauptstadt Dresden bereits im August 2025 Planungsunterlagen inklusive Paradestrecke vorgelegt", heißt es in der Mitteilung. Eine verantwortungsvolle Umsetzung sei nun nicht mehr möglich.

Konkret geht es demnach um Punkte wie ausreichendes Sicherheitspersonal und stationäre und mobile Sperren für schwere Fahrzeuge.

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Zusätzliche Anforderungen bei Personal, Technik und Sicherheitsmaßnahmen ließen sich nicht binnen weniger Tage organisieren - insbesondere, da das Festival zum großen Teil durch Ehrenamtliche getragen sei.

Veranstalter traurig über Absage der Abschlussparade

Die Absage der Parade fiel den Veranstaltern nicht leicht. (Archivfoto)
Die Absage der Parade fiel den Veranstaltern nicht leicht. (Archivfoto)  © Eric Münch

"Die Absage der Parade ist uns nicht leicht gefallen. Im Gegenteil: Wir haben intensiv versucht, sie möglich zu machen", so die Veranstalter.

Die Entscheidung treffe Publikum und Macher des Festivals gleichermaßen. 

Unberührt von der Entscheidung blieben die zahlreichen Konzerte in Clubs, Sälen und auf Bühnen vom 10. bis 17. Mai 2026 mit Bands aus Europa, Deutschland und Dresden, heißt es weiter.

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Das Dixieland-Festival findet bereits seit 1978 statt.

Titelfoto: Norbert Neumann

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