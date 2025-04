Alle einsteigen! Parkeisenbahn startet in doppeltes Jubiläumsjahr

Dresden - Die Dresdner Parkeisenbahn wird 75 Jahre alt – und startet am Sonntag mit neuem Erscheinungsbild in die Jubiläumssaison. Neben modernisierten Bahnhöfen wurde auch die Dienstkleidung der 170 beteiligten Kinder und Jugendlichen überarbeitet.

"Am Bahnhof Zoo erwartet Besucher ein kostenfreies Programm mit Sonderfahrten, Bastelstraße, Puppentheater und Mitmachaktionen", betont Parkbahn-Chef Robert Böpple (51).

Auch die Dienstkleidung der Kinder und Jugendlichen wurde modernisiert: dunkelblau, funktional, mit dem Logo der Bahn. Am 1. Juni wird das Doppeljubiläum gefeiert – exakt 75 Jahre nach der ersten Fahrt und passend zum Kindertag.

Außerdem gibt es neue Fassaden, digitale Infoscreens, Spielstationen und eine Gestaltung im Stil der 50er-Jahre. "Wir wollten die Wartezeit bis zur nächsten Abfahrt sinnvoll nutzen – niemand will hier nur eine Ausstellung sehen", erklärt Projektleiterin Antje Borrmann (45).

"Wir haben nicht nur ein Jubiläum, sondern gleich zwei: 75 Jahre Parkeisenbahn und 100 Jahre unsere Dampfloks 'Lisa' und 'Moritz'", kündigt Schlösserland-Chef Christian Striefler (63) an. Vor allem am ehemaligen Hauptbahnhof hat sich viel getan. Der Bahnhof heißt nun "Straßburger Platz".

Parkeisenbahn-Maskottchen Parkolino fährt auch gerne mit der Parkeisenbahn. Projektleiterin Antje Borrmann (45, rechts) begleitet ihn dabei. © Thomas Türpe

Im September folgt ein weiteres Highlight: Zum 100. Geburtstag der historischen Dampfloks wird die dritte Lok im Bunde mit einem Kranfahrzeug nach Dresden gebracht: "Was viele nicht wissen: Es gibt nicht nur 'Lisa' und 'Moritz', sondern noch eine weitere Lok, die in Leipzig fährt", so Böpple.

Die Ticketpreise wurden übrigens leicht erhöht. "Erwachsene zahlen nun 8, ermäßigt 5 Euro. Die Familienrundfahrt kostet 18 Euro, vorher waren es 14", so Böpple.

"Wir haben einen Preisanstieg. Aber man muss es auch so sehen: Wir bieten ein kostenfreies Hobby für Kinder an", sagt Projektleiterin Borrmann. Neben den Kindern und Jugendlichen sind insgesamt 31 ehrenamtliche Assistenten aktiv dabei.

Fest oder saisonal angestellt sind zehn Personen, hinzu kommen 33 Minijobber. Im Vorjahr zählte die Parkbahn rund 220.000 Fahrgäste. Damit nähert man sich wieder den Vor-Corona-Zahlen (280.000) an. Gefahren wird von Mittwoch bis Sonntag bis Ende Oktober.