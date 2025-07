Kanada meets Dresden: Neuer Stresa-Koch lässt sich im Urlaub inspirieren

Dresden - Am 1. September übernimmt Gourmetkoch Tobias Heldt (37) das Zepter in der Küche des Striesener Restaurants "Stresa" der Geschwister Sebastian Böhme (39) und Josefine Persing-Böhme (35). Zuvor aber gönnte sich der künftige Chefkoch einen zweiwöchigen Urlaub in Kanada - und deftige Küche!