Am Sonntag noch nichts vor? 8 tolle Tipps für Dresden und Umgebung!
Dresden - Das Wetter zeigt sich am Sonntag nicht unbedingt von seiner schönsten Seite ... das ist allerdings kein Grund, um sich in seinen vier Wänden einzusperren. Was Ihr stattdessen in Dresden und Umgebung machen könnt, verraten wir Euch in unseren TAG24-Tipps.
Zoo-Dixie
Dresden - Wenn sich am Sonntag von 10 bis 17 Uhr die Tore des Zoos (Tiergartenstr. 1) öffnen und inmitten von Elefanten, Giraffen und Löwen fröhliche Jazzklänge ertönen, dann ist Zeit für "Dixieland in Familie". Es gibt kreative Spiel- und Mitmach-Aktionen, eine musikalische Schnitzeljagd und viel Livemusik. Mit dabei: die Dixie-Zwillinge, Sunshine Brass, Thomas Stelzer Trio, André Sarrasani und viele andere. Zoo-Eintritt: 19/14 Euro, Kinder 10 Euro, Familien (zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern) 55 Euro. Mit SZ-Card zehn Prozent Rabatt. Infos unter: dixielandfestival-dresden.com
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Dixie auf dem Konzertplatz
Dresden - Dixie-mäßig geht es weiter! Der Eröffnungssonntag des Internationalen Dixieland Festivals verzaubert die Besucher im Waldbiergarten "Konzertplatz Weißer Hirsch" (Stechgrundstr. 1, hinter dem Parkhotel) mit einer einzigartigen Mischung aus dem Hauch nostalgischen Flairs und mitreißenden Dixie-Jazz. Mit dabei: die Blue Wonder Jazzband (13 und 16.15 Uhr) und die Brass Band Rakovnik (14.45 und 17.15 Uhr). Eintritt frei. Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de
Weinböhlaer Flohmarkt
Weinböhla - Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr wird auf der Festwiese hinter dem Zentralgasthof (Kirchplatz 2) getrödelt. Traditionell kann man im wunderschönen Zentrum von Weinböhla mit der Schnäppchenjagd nach besonderen Einzelstücken an den Start gehen. Eintritt frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Infos unter: sachsenmaerkte.de
Pulsnitzer Stadtfest
Pulsnitz - Zum 30. Stadtfest verwandelt sich die Innenstadt (Jungfernsteg) am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 10 Uhr in eine Festmeile mit Bühnenprogramm, Livemusik, Spezialitäten und Mitmach-Aktionen. Es gibt Schausteller auf dem Schützenplatz, eine Hüpfburgenmeile und vieles mehr. Eintritt frei. Programm und Infos unter: stadtfest-pulsnitz.com
Paddelfestival
Markkleeberg - Das 12. XXL-Paddelfestival steigt im Kanupark Markkleeberg (Wildwasserkehre 1). Am Sonntag wird gepaddelt und getestet, mit allem, was schwimmt - auf dem See, auf beiden Wildwasserstrecken und bei geführten Touren auf den Gewässern des Leipziger Neuseenlandes. Der Kanupark ist frei zugänglich von 9 bis 17 Uhr. Ob aktuelle Wildwasser-Neuheiten, bewährte Kajakmodelle, Packrafts, Touringboote oder SUPs - hier wartet das volle Paddel-Erlebnis zum Ausprobieren! Eintritt frei. Für die Nutzung der Wildwasserkanäle werden Gebühren erhoben. Infos unter: paddelfestival.de
"Sing me a Song" mit dem Kinderchor und dem Bürgerchor der Staatsoperette Dresden
Dresden - Am Nachmittag wird es im Lingnerschloss musikalisch. Mitglieder des Kinder- und Jugendchores sowie des Bürgerchores der Staatsoperette Dresden werden eine Stunde lang tolle Stücke der Filmwelt und Musicals vortragen. Dabei leitet Carola Rühle-Keil die Veranstaltung "Sing me a Song". Eintritt: 15/10 Euro, Infos und Tickets unter: www.lingnerschloss.de
Muttertagskonzert "Alles das kann nur Musik" mit Chortissimo Dresden
Stolpen - Auch in der Stadtkirche Stolpen wird es am Sonntagnachmittag klangvoll. Der Chor Chortissimo Dresden e.V. gibt passend zum Muttertag ein harmonisches Frühlingskonzert. Das Programm nimmt Euch mit durch verschiedenste Epochen und Stilrichtungen - ganz nach dem Motto "Alles das kann nur Musik". Christin Haupt leitet das schöne Stück. Eintritt frei/Spenden erwünscht, Infos unter: kirche-stolpen.de
TANZTEE: Swingin' Sundays/SalsaTanzAbend
Dresden - Wer Lust hat, nicht nur zuzuhören, sondern sein Tanzbein selbst zu schwingen, kann dies von 14 bis 18.30 Uhr in der Saloppe machen. Vor allem Swing- und Lindy-Hop-Liebhabende können sich perfekt ausleben.
Kurz darauf geht es weiter mit dem SalsaTanzAbend, wo Euer Körper unter anderem durch Salsa, Rueda, Bachata oder Kizomba richtig erwacht. Gut gekühlte Mojitos dürfen auf der Terrasse bzw. im Tanzraum natürlich nicht fehlen. Der Tanzabend geht von 19 bis 22 Uhr.
Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei, über einen Kulturbeitrag freut man sich jedoch. Infos unter: saloppe.de
TAG24 wünscht Euch einen erlebnisreichen Sonntag!
Titelfoto: Holm Helis; 123RF/urfl; PR/Kanupark Markkleeberg; 123RF/gorgev