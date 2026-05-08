Carte Blanche zündet ein Show-Feuerwerk

Dresden - Das Travestie- Theater "Carte Blanche" zündet 2026 ein Feuerwerk auf den zwei Bühnen des Hauses. Eine neue, opulente Christmas-Show, ein "Magic Dinner" und die Comedy-Nacht "Das Lachen geht um" versprechen dem Publikum Unterhaltung auf Weltklasse-Niveau.

Carte-Blanche-Chefin Zora Schwarz hat für ihre Gäste ein ganz besonderes Ass im Ärmel - den französischen Zauberkünstler Kylian. © Ove Landgraf

Zum ersten Mal lädt Chefin Zora Schwarz ab 17. November zu 27 Magic-Dinnershows ein.

Für Zauberei auf der Bühne sorgt der charmante Franzose "Kylian" mit seiner Showtruppe. Die Revue wurde bisher noch nie in Deutschland gezeigt. Als Solokünstler dagegen ist Kylian sehr innig mit Dresden verbunden: Er ist der ehemalige Lebensgefährte von Zora, bis heute ihr enger Freund und der Papa von Zoras Sohn Milian.

Aus Cannes bringt Kylian atemberaubende große Illusionen mit und verzaubert die Gäste mit Mental-Magie zwischen den Gängen des Menüs. Mit dieser Revue (Tickets: ab 95 Euro) im "Petit Cabaret" will Zora Schwarz den Dinnershow-Markt erobern.

"Schon am 24. September feiert bei uns ein ganz neues Format Premiere", verspricht Zora. Der Titel der Show: "Das Lachen geht um". Fünf Comedians treten reihum in fünf verschiedenen Locations (unter anderem Delizia, Lindenschänke) auf.

Die Komiker rotieren mit 20-Minuten-Auftritten - die Gäste bleiben sitzen.