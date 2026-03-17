Asbest-Alarm in Strehlen - Putzaktion des Rathauses wirft Fragen auf

Dresden - Durch einen Barackenbrand an der Caspar-David-Friedrich-Straße in Strehlen wurde offenbar Asbest freigesetzt . Nun ließ das Rathaus die Giftstoffe auf fragwürdige Weise entfernen - mit einer Kehrmaschine.

In den Überresten der Baracke an der Caspar-David-Friedrich-Straße fanden Experten Dachplatten mit Asbest. © Roland Halkasch

Nach dem Brand hatten sich massenhaft Bruchstücke der alten Dach-Wellplatten auf dem öffentlichen Gehweg verteilt. Dieser war vorübergehend gar nicht abgesperrt, wodurch Passanten über die Bruchstücke liefen.

Laut Experten handelte es sich um krebserregenden Wellasbest. Der darf - auch wenn es nur einen Verdacht gibt - in der Regel nur nach strengen Sicherheitsvorschriften gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) beseitigt werden.

Üblich sei es, die kontaminierte Fläche mit Restfaser-Bindemittel zu behandeln, die Bruchstücke in speziellen Behältnissen mit Asbestkennzeichnung einzusammeln, so Schadstoffexperte Vincent Steinigen (28, Obolus Clearance).

Das erledigten für gewöhnlich Fachkräfte in Schutzanzügen mit speziellen Saugern. Ziel aller Schutzmaßnahmen ist es, keine krebserregenden Fasern aufzuwirbeln.