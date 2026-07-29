Aufatmen in Dresden: Vermisster Mann aus Pieschen ist wieder da!

Nach Angaben der Dresdner Polizei konnte der Vermisste ausfindig gemacht werden.

Der Mann aus Dresden-Pieschen wird seit Dienstag vermisst. © Fotomontage/David Inderlied/dpa/Polizei Dresden

Dresden - Seit Dienstag sucht die Polizei fieberhaft nach einem Vermissten aus Dresden-Pieschen - bislang ohne Erfolg. Nun bitten die Behörden um Mithilfe im Vermisstenfall.

Wie die zuständigen Beamten am Mittwoch mitteilen, verließ der Mann Anfang der Woche seine Unterkunft am Hubertusplatz mit unbekanntem Ziel. Seitdem ist er unauffindbar.

Mögliche Aufenthaltsorte wurden seitens der Behörden bereits geprüft. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann orientierungslos.