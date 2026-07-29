Aufatmen in Dresden: Vermisster Mann aus Pieschen ist wieder da!
Update am 29. Juli um 10.12 Uhr:
Nach Angaben der Dresdner Polizei konnte der Vermisste ausfindig gemacht werden.
Erstmeldung, 29. Juli, 8.23 Uhr:
Dresden - Seit Dienstag sucht die Polizei fieberhaft nach einem Vermissten aus Dresden-Pieschen - bislang ohne Erfolg. Nun bitten die Behörden um Mithilfe im Vermisstenfall.
Wie die zuständigen Beamten am Mittwoch mitteilen, verließ der Mann Anfang der Woche seine Unterkunft am Hubertusplatz mit unbekanntem Ziel. Seitdem ist er unauffindbar.
Mögliche Aufenthaltsorte wurden seitens der Behörden bereits geprüft. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann orientierungslos.
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Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt das Polizeirevier Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.
Erstmeldung am 29. Juli um 8.23 Uhr, Update am 29. Juli um 10.12 Uhr
Titelfoto: Fotomontage/David Inderlied/dpa/Polizei Dresden