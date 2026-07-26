Gibt's hier auch "private Feiern"? Was die Investoren mit dem Lingnerschloss vorhaben

Dresden - Stimmt der Stadtrat am 3. September zu, dürfen die Investoren Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60) das Lingnerschloss bis Ende 2069 im Rahmen einer Erbpacht übernehmen. Die beiden Millionäre reichten nun ihr Konzept im Rathaus ein. Während OB Dirk Hilbert (54, FDP ) einen Eigenbetrieb durch die Stadt scheut und von jährlichen Verlusten in Höhe von rund 300.000 Euro ausgeht, wollen die beiden Millionäre ein Plus erwirtschaften, planen auch "private Feiern".

Die Investoren Thomas Bohn (58, r.) und Oliver Kreider (60) haben ihr Konzept fürs Schloss bei der Stadtverwaltung eingereicht. © Fotomontage/privat

Das Nutzungskonzept (liegt TAG24 vor) wird aktuell von der Verwaltung geprüft. Auf elf Seiten beschreiben Bohn und Kreider, wie sie sich die Zukunft als Schlossherren vorstellen.

Ziel sei es, das Schloss wieder zu einem lebendigen Ort der Begegnung, Kultur, Wissenschaft und des gesellschaftlichen Austauschs für alle zu machen.

Die Nutzung orientiere sich am Testament Karl August Lingners (1861-1916). Park und Schloss sollen frei zugänglich bleiben, wobei nichts Genaueres zu den Räumlichkeiten genannt wird.

"Außenanlagen, Terrassen, Grün- und Aufenthaltsbereiche werden als öffentlich nutzbare Kulturlandschaft ausgestaltet und bleiben grundsätzlich täglich für die Allgemeinheit geöffnet", heißt es. Vorgesehen ist etwa ein Skulpturenpark, der durch Sponsoren jährlich 50.000 Euro einbringen soll.

"Sanierung, Instandhaltung und Betrieb werden vollständig privat finanziert", heißt es. Die Investoren wollen für die Sanierung rund zwei Millionen Euro bereitstellen, die Stadt werde nicht belastet.

Die laufenden Kosten sollen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden, "aus Veranstaltungen, gastronomischer Nutzung und kulturellen Angeboten". Der Biergarten soll verpachtet werden, im Hauptgebäude soll es nur noch ein Café mit Lingner-Shop geben.

Die Investoren wollen ab dem dritten Betriebsjahr 200.000 Besucher pro Jahr anlocken und gut 100 Veranstaltungen durchführen, darunter auch zwölf Konzerte.

Neben bewährten Formaten wie dem Kinderkino soll es "Sunset-Konzerte" auf der Dachterrasse oder auch Astro-Abende geben. Führungen des Fördervereins, Vorträge, Ausstellungen und Kongresse sollen Gäste anziehen.