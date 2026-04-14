14.04.2026 06:22 Ausgelöst durch eine Petition: Hier gilt bald Tempo 30 zur Sicherheit der Fußgänger

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Auf der Wilhelm-Franke-Straße in Dresden-Leubnitz und in der Umgebung gilt bald Tempo 30.

Von Hermann Tydecks

Dresden - In Leubnitz-Neuostra gilt bald Tempo 30 auf der Wilhelm-Franke-Straße und Umgebung. Die Maßnahme soll der Sicherheit von Fußgängern dienen. Ab kommender Woche gilt auf weiteren Abschnitten der Wilhelm-Franke-Straße in Leubnitz-Neuostra Tempo 30. © Norbert Neumann Ab kommenden Montag will das Dresdner Rathaus Verkehrszeichen anbringen: Dann gilt auf der Wilhelm-Franke-Straße vom Elbtalweg über die Koloniestraße bis einschließlich Leubnitzer Höhe durchgängig Tempo 30. In Höhe der Kauschaer Straße ist die Geschwindigkeit bereits begrenzt. Außerdem wird das Tempo auch auf der Koloniestraße bis zur Straße Leubnitzer Höhe im Bereich des Spielplatzes sowie auf der Goppelner Straße bis zur Kohlbergstraße herabgesetzt. Laut Rathaus waren "Hinweise aus der Bürgerschaft sowie eine eingereichte Petition" Auslöser für die Maßnahme.

Titelfoto: Norbert Neumann