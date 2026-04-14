Das fruchtige Gold des Zwingers gibt's bald auch als Brotaufstrich

Heidenau - Fast wie zu Zeiten Augusts des Starken: Nach vierjähriger Pause werden im Juni endlich wieder 80 Bitterorangen-Bäume den Zwingerhof schmücken. Die Früchte wurden vorab im März geerntet und zum ersten Mal in der Weinhandlung Blasewitz zu köstlichem Aufstrich verarbeitet - zu "Zwinger-Pomeranzen-Marmelade".

Weinhändler René Manzke (51) schneidet die Zwinger-Bitterorangen in hauchzarte Streifen. © Holm Helis

Inhaber René Manzke (51) steckt mitten in der "Marmeladen-Produktion". 50 Kilo Früchte haben die Zwinger-Bäume getragen, die in der Orangerie des Barockgartens Großsedlitz überwintern.

Wegen der Baumaßnahmen im Zwinger wurde das Winterquartier zum vorübergehenden "Zweitwohnsitz" für die 2013 in Italien gekauften Bäume. Sie lassen die Pracht von einigen Hundert Zitrusbäumen aufleben, die August der Starke anno 1710 von Italien nach Dresden bringen ließ.

"Die Früchte habe ich noch reichlich zwei Wochen nachreifen lassen", erklärt der gelernte Koch.

Nun werden sie entkernt, in Sekundenschnelle mit scharfem Messer zu Streifen geschnitten, mit Weißwein (Weißburgunder) und Zucker aufgekocht und in 240-Gramm-Gläser gefüllt.