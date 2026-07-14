Ausstieg vom Ausstieg: Waldmensch Öff Öff lebt jetzt mit Wohnmobil, Eigenheim und Pool

Marburg/Dresden - Maden als Proteinquelle, freie Liebe für den Weltfrieden unterm Himmelszelt, eine selbst gebaute Hütte im Wald als Unterschlupf: Die Zeiten, in denen Öff Öff ohne festen Wohnsitz lebte (dafür aber in Talkshows von Maischberger bis Stefan Raab saß), sind längst vorbei.

Deutschlands wohl bekanntester Aussteiger verbreitet seine Lehre von der globalen Liebe. © Fotomontage/Thomas Türpe

Heute lässt sich Deutschlands wohl bekanntester Aussteiger im Namen seiner Weltrevolution von der Ehefrau im Wohnmobil durch die Republik fahren - und nach beendeter Missionsreise wieder zurück ins traute Eigenheim nach Hessen.

Jürgen Wagner (62), wie Öff Öff mit bürgerlichem Namen heißt, ist sich treu geblieben. Seit 1991 lebt er ohne Reisepass, ohne Sozial- oder Krankenversicherung. Weiterhin bildet er das Zentrum der von ihm gegründeten Schenker-Bewegung: eine Gruppierung, die Privateigentum als Diebstahl wertet.

Sein gesellschaftlicher Ausstieg gleicht dabei nicht etwa einer Weltflucht, sondern dem (teils spießigen) Versuch, seine radikalen Ideen vorzuleben. Denn die Welt sei auf der einen Seite weiterhin eine tickende Zeitbombe, "und so lange die zerstörerische Dampfwalze fährt, kann man sich nicht nur mit Blümchen beschäftigen".

Auf der anderen Seite gibt es ein Zuhause mit Solardach und Pool nahe Marburg. Mehrere Hunde und Katzen sind zu versorgen, der 14-jährige Sohn Aljoscha geht zur Schule.