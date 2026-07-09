Bundespolizei stoppt bewaffnete Reisende auf dem Weg nach Dresden

Dresden - Am Dienstagvormittag schnappten Beamten der Bundespolizei gleich doppelt in Zügen auf dem Weg nach Dresden zu. Zweimal klickten innerhalb weniger Stunden die Handschellen.

In Deutschland sind alle Messer verboten, bei denen die Klinge vorne per Knopfdruck aus dem Griff schnellt. (Symbolbild) © 123rf/vzwer

Der erste Fang ging den Ordnungshütern am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr ins Netz. In einem internationalen Fernreisezug, der zwischen Bad Schandau und dem Hauptbahnhof in Dresden verkehrte, traf die Bundespolizei auf einen 37-jährigen Mann mit mazedonischer Staatsangehörigkeit.

Da der Mann keinerlei Dokumente vorlegen konnte, die seinen Aufenthalt in Deutschland legitimieren, brachten ihn die Beamten auf die Dienststelle am Hauptbahnhof.

Bei der dort durchgeführten Taschenkontrolle fanden die Polizisten ein illegales Springmesser. Nun muss sich der 37-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Die weitere Einreise nach Deutschland wurde dem Mazedonier verwehrt. Er wurde noch am selben Nachmittag den tschechischen Behörden übergeben.