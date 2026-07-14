Kunsthochschule in Finanznot: Die HfBK sieht sich von Kürzungen existenziell bedroht

Dresden - Was tun, wenn das Geld fehlt? Diese Frage stellen sich gerade viele Institutionen, besonders die von staatlichen und kommunalen Finanzquellen abhängigen. Auch die Dresdner Hochschule für Bildende Künste (HfBK) gerät in die Bredouille.

Die Dresdner Hochschule für Bildende Künste steckt in der Finanznot. © Norbert Neumann

Schon ab dem kommenden Jahr könnten Einschnitte den Alltag an der Kunsthochschule verändern - mit Folgen für Studierende, Lehrende und die künstlerische Arbeit, so ist die Befürchtung.

In einer Vollversammlung am 8. Juli habe die Hochschulleitung Studierende und Beschäftigte über die kritische Entwicklung der Finanzlage der Hochschule informiert, heißt es in einer Information der Hochschule.

Kern des Problems: Die öffentlichen Zuschüsse reichten nicht mehr aus, um die laufenden Kosten zu decken. Gleichzeitig muss die HfBK seit 2025 Kürzungen beim "Zielvereinbarungsbudget" - 45.000 Euro im Jahr 2025, 86.700 Euro im laufenden Jahr - hinnehmen.

Obendrein sind in den zurückliegenden Jahren Sondermittel des Freistaates Sachsen und des Bundes weggefallen, die die Hochschule beispielsweise für den Gebäudeunterhalt und für die Ausstattung mit Computer- und Netzwerktechnik, aber auch für Innovationen in der Hochschullehre eingesetzt habe.

Das Jahr 2024 konnte die HfBK noch mit einem positiven Ergebnis abschließen, im Jahr darauf schrieb sie einen Verlust von beinah 300.000 Euro.