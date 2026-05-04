Auto in Flammen: Fahrzeugbrand in Bannewitz greift auf Bäume über

Dresden - Am Montagabend geriet in Bannewitz ein Fahrzeug in Brand – die Flammen breiteten sich dabei auch auf umliegende Bäume aus.

Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache des Fahrzeugbrandes. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr zum Hengstberg alarmiert. Demnach sei ein technischer Defekt des Ford Mondeo Ursache des Brandes gewesen.

Auch die Feuerwehr war vor Ort und begann rasch mit den Löscharbeiten, doch trotz des schnellen Einsatzes griffen die Flammen auf angrenzende Bäume über.

Das Auto brannte vollständig aus. Wie hoch der Sachschaden ist, ist bislang allerdings unklar. Die Straße Hengstberg war bis 20 Uhr vollständig gesperrt. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes jedoch verhindern.