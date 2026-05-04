04.05.2026 06:50 Bei den Karl-May-Festtagen: Sarrasani-Tochter wird zum Cowgirl

Satin Sarrasani tritt bei den Karl-May-Festtagen in Radebeul unter anderem als Sängerin auf.

Von Katrin Koch

Radebeul - Sie hat den Wilden Westen im Blut! Deshalb sattelt Satin Sarrasani (21) in diesem Jahr (endlich) bei den Karl-May-Festtagen in Radebeul auf. Die Tochter von Magier André Sarrasani (53) tritt zur Eröffnung am 15. Mai in der Westernstadt Little Tombstone auf - als Sängerin und an den beiden Folgetagen als Moderatorin.

Aus alter Familientradition: Mitte Mai erobert Satin Sarrasani (21) die Karl-May-Festtage in Radebeul. © privat "Ich freue mich riesig. Denn Karl May und der Wilde Westen sind Teil unserer Sarrasani-Geschichte", sagt Satin. Die Abenteuer-Romane von Karl May weckten die Neugier auf die indigenen Völker Nordamerikas. 1913 gastierte eine erste Gruppe von Sioux-Angehörigen im Zirkus Sarrasani. Sie wurden zu einem Markenzeichen des Zirkus. Edward Two-Two, der Chef der Gruppe, wurde sogar in Dresden beerdigt.

Ein Herz und eine Seele: Ingrid Stosch-Sarrasani 2014 mit ihrer Enkelin Satin. © Eric Münch

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Satin Sarrasani versucht sich auch am Line Dance

Ingrid Stosch-Sarrasani beim Lassoschwingen auf dem Pferd. © Petra Hornig Satins Großmutter Ingrid Stosch-Sarrasani (†2022) reiste seit ihrem 16. Lebensjahr mit der Cowboy-Truppe Cordon durch die ganze Welt. Ob im amerikanischen Groß-"Circus Ringling" oder im Berliner Friedrichstadtpalast: Dem attraktiven Cowgirl mit der Lasso-Nummer lag das Publikum zu Füßen. Nun setzt sich Satin bei den Karl-May-Festtagen den Cowboy-Hut auf. "Ich singe, moderiere und werde mich auch am Line Dance versuchen", verspricht Satin.

Ingrid Stosch-Sarrasani 1954 als Artistin 'Coronet Cordon' der Fred-Cordon-Cowboy-Truppe. © privat