Bei den Karl-May-Festtagen: Sarrasani-Tochter wird zum Cowgirl
Radebeul - Sie hat den Wilden Westen im Blut! Deshalb sattelt Satin Sarrasani (21) in diesem Jahr (endlich) bei den Karl-May-Festtagen in Radebeul auf. Die Tochter von Magier André Sarrasani (53) tritt zur Eröffnung am 15. Mai in der Westernstadt Little Tombstone auf - als Sängerin und an den beiden Folgetagen als Moderatorin.
"Ich freue mich riesig. Denn Karl May und der Wilde Westen sind Teil unserer Sarrasani-Geschichte", sagt Satin.
Die Abenteuer-Romane von Karl May weckten die Neugier auf die indigenen Völker Nordamerikas. 1913 gastierte eine erste Gruppe von Sioux-Angehörigen im Zirkus Sarrasani.
Sie wurden zu einem Markenzeichen des Zirkus. Edward Two-Two, der Chef der Gruppe, wurde sogar in Dresden beerdigt.
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Satin Sarrasani versucht sich auch am Line Dance
Satins Großmutter Ingrid Stosch-Sarrasani (†2022) reiste seit ihrem 16. Lebensjahr mit der Cowboy-Truppe Cordon durch die ganze Welt.
Ob im amerikanischen Groß-"Circus Ringling" oder im Berliner Friedrichstadtpalast: Dem attraktiven Cowgirl mit der Lasso-Nummer lag das Publikum zu Füßen.
Nun setzt sich Satin bei den Karl-May-Festtagen den Cowboy-Hut auf. "Ich singe, moderiere und werde mich auch am Line Dance versuchen", verspricht Satin.
"Eine Lasso-Nummer wie Oma kann ich noch nicht, da müsste ich erst trainieren." Was 2026 nicht ist, kann ja bis 2027 noch werden. Die nächsten Karl-May-Festtage kommen garantiert!
Titelfoto: Bildmontage: privat / Petra Hornig