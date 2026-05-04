Übernehmen die Chinesen Dresdens Gläserne Manufaktur?

3.523 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der chinesische Autohersteller BYD soll aktuell Gespräche mit VW über eine Teilübernahme der Gläsernen Manufaktur in Dresden führen.

Von Alexander Bischoff

Dresden - Werden in der von Volkswagen Ende 2025 als Produktionsstandort aufgegebenen Gläsernen Manufaktur bald E-Autos aus Fernost zusammengebaut? Branchenberichten aus China zufolge führt der chinesische Autohersteller BYD aktuell Gespräche mit VW über eine Teilübernahme der Dresdner Produktionsstätte.

BYD ist aktuell die umsatzstärkste Automarke in China. Jetzt will sie nach Deutschland expandieren.
BYD ist aktuell die umsatzstärkste Automarke in China. Jetzt will sie nach Deutschland expandieren.  © picture alliance/dpa

Ein Bericht des über die Autobranche in Fernost gewöhnlich gut informierten Portals "CarNewChina.com" (CNC) zufolge, sucht BYD einen Produktionsstandort in Deutschland, um seine hier vertriebenen Fahrzeuge mit dem Label "Made in Germany" adeln zu können. Dabei soll der Automobilhersteller aus Shenzhen mit dem Standort Dresden liebäugeln.

Laut CNC laufen bereits Gespräche zwischen BYD und dem VW-Konzern. Der Plan: Die Gläserne Manufaktur soll in eine chinesische und eine deutsche Hälfte aufgeteilt werden.

In letzterer soll wie geplant ein sächsischer Innovationscampus in Zusammenarbeit mit der TU Dresden entstehen. Die andere Hälfte will BYD laut Bericht für die Fertigung von Elektroautos nutzen.

Dresden: Hier entsteht ein neuer Treffpunkt in der Johannstadt
Dresden Hier entsteht ein neuer Treffpunkt in der Johannstadt

Die Rede ist von Investitionskosten in Höhe von 50 Millionen Euro. Bei seinen Informationen beruft sich CNC auf nicht näher bezeichnete interne Quellen - Stellungnahmen von BYD oder VW zu einem möglichen Dresden-Deal gibt es bislang nicht.

Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden hat das Interesse der Chinesen geweckt.
Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden hat das Interesse der Chinesen geweckt.  © picture alliance/dpa
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Das E-Auto BYD Atto 2 (links) und der Plug-in-Hybrid Atto 2 DM-i (rechts) - mit diesen Kompakt-SUV will BYD Marktanteile in Europa erobern.
Das E-Auto BYD Atto 2 (links) und der Plug-in-Hybrid Atto 2 DM-i (rechts) - mit diesen Kompakt-SUV will BYD Marktanteile in Europa erobern.  © picture alliance/dpa

Kommt es tatsächlich zur Ansiedlung, ist dies offenbar auch der "Ertrag" der China-freundlichen Politik hierzulande. So stimmte Deutschland im Oktober 2024 gegen die EU-Zusatzzölle auf chinesische Elektroautos. Ein Verhalten, das laut CNC-Bericht in Peking positiv aufgenommen wurde.

Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa

Mehr zum Thema Dresden: