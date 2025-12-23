Fragwürdiger Weihnachtsschmuck: Neonazi-Schwibbogen auf Armaturenbrett

Dresden - Jeder feiert ja Weihnachten ein wenig anders, etwas spezieller offenbar ein Arbeiter der Baufirma "Strabag".

Mit eigentümlicher Weihnachtsdekoration sorgte das Firmenfahrzeug in Dresden-Gittersee für Ärger. © privat

Neben einer Plüschkuh hatte er auf dem Armaturenbrett einen Schwibbogen mit Wehrmachts-Motiven und dem Schriftzug "Helden für Deutschland" platziert, ein Verweis auf eines der wenigen legalen Lieder der Neonazi-Band "Tonstörung".

Zu haben ist der Propaganda-Bogen bei Anbietern von Neonazi-Utensilien. Die Baufirma reagierte, nachdem Fotos des Fahrzeugs aufgetaucht waren.

"Das Anbringen politischer oder ideologischer Zeichen am und um das Fahrzeug wird in unserem Konzern nicht geduldet, steht im Widerspruch zu unseren Unternehmenswerten", so eine Strabag-Sprecherin.